40歲滿島光離婚10年宣佈再婚男模淺野啓介 雙喜臨門證實懷孕喜訊
撰文：薯條
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現年40歲日本演技派女神滿島光今日（30日）投下震撼彈！她透過社交平台發布聯名聲明，宣布與模特兒淺野啓介正式登記結婚，更驚喜透露自己已經懷孕，消息一出隨即獲大批影迷送上祝福。
走出前段婚姻陰影
聲明中提到，兩人已遞交結婚申請書，滿島光更感性表示：「肚子裡已經孕育著新的生命」，目前將以調養身心與安胎為首要任務。她在2016年與導演石井裕也離婚後，感情生活一直備受關注。
丈夫是模特兒
丈夫淺野啓介是一名日本模特兒，兩人修成正果，獲網民大讚是「型男美女」的夢幻組合，滿島光在文中形容現時每天都感受到幸福與奇蹟。
聲明全文如下：
致各位：
您好
今天有一件事情想向大家報告。
淺野啓介與滿島光
已於日前提交結婚登記，正式結為夫妻。
此外，我們也迎來了新的生命，現在正孕育於腹中。
在大家的支持與溫暖關懷下，
我們目前以身心健康為第一優先，
每天都在感受幸福與奇蹟。
若能持續溫柔地守護著我們，我們將不勝感激。
對於一直支持我們的各位、一直關照我們的各位，
由衷地感謝。
今後也請多多指教。
2026年3月30日
淺野啓介 滿島光