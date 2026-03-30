《海女》能年玲奈遭封殺近十年　IG突加註回真名　全網激動求復出

演員Non（32歲）的社交平台個人簡介出現了一處變動，引發了粉絲的廣泛關注。



說到Non，她原本以本名能年玲奈開展活動，2013年因主演NHK晨間小說連續劇《海女（あまちゃん）》飾演女主角而爆紅。

能年玲奈（日劇《海女》劇照）

更多能年玲奈的相片：

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此後，經歷了與原所屬事務所獨立相關的一系列風波，她於2016年改用現在的藝名「Non」，並一直以該名義作為演員、藝術家活動至今。而這次發生在她身上的變化是——

「此前她的X（原推特）簡介只寫了《Non》，最近卻改成了《Non（本名：能年玲奈）》，一併標註了本名。除X之外，Instagram、YouTube等平台也都確認出現了同樣的標註方式。」 某娛樂撰稿人

能年玲奈IG（Instagram@non_kamo_ne）

截至目前，本人並未就此次更改做出說明，詳細原因尚不明確。不過圍繞這一變動，有觀點指出，可能與去年9月日本公正交易委員會公布的、關於規範藝人與經紀公司合約的指導方針有關。

該方針中，針對藝名使用限制明確寫明：『無正當理由，不得限制藝名等的使用』，明確了尊重藝人活動自由的方向。方針還進一步指出，限制藝名使用可能涉嫌違反反壟斷法，並表示對不遵守的情況將採取嚴厲處理措施。受這一趨勢影響，有觀點認為以本名『能年玲奈』開展活動的門檻實質上有所降低，因此也有聲音指出此次簡介變更與此存在關聯。 某娛樂撰稿人

在X平台上，網友紛紛留言：

「啊！Non醬的Ins和X簡介里加上了『本名：能年玲奈』！什麼時候悄悄改的！？」

「4月之後會不會有新動作啊？」

「Ins和X都顯示本名了，眼淚止不住」

「雖然賬號本來就是本人的，但總感覺有什麼事情要開始了？」



類似帖子接連出現，大家在驚訝之餘，也紛紛期待她今後的發展。

自2016年改名以來，她已以『Non』的身份活動近十年，因此這次『標註本名』對粉絲而言可以說是重大變化。另外，25日NHK播出的《晨間劇名場面合集特別篇》中，她也以『能年玲奈』的名義被介紹，成為話題，這一時間點的更改也備受關注。 某娛樂撰稿人

儘管真實意圖尚未公開，但在這個具有節點意義的年份出現的這一變動，將會為她今後的活動帶來怎樣的拓展，正悄然引發高度關注。

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