《逐玉》男神張凌赫本名曝光！　意外撞名台灣女星張家瑋惹熱議

近日由張凌赫與田曦薇主演的古裝劇《逐玉》大受歡迎，男主角張凌赫的人氣也隨之水漲船高。有趣的是，隨著張凌赫的背景被網民「考古」，其本名「張家瑋」意外曝光，更與台灣知名八點檔女星張家瑋完全撞名！這段意外的巧合引發女方在社交平台發文「尋親」，更釣出大批同名網民熱烈迴響，成為劇集熱播外的一大趣事。



張凌赫近日憑古裝劇《逐玉》大受歡迎，人氣也隨之水漲船高。（IG@zhanglinghe）

張凌赫本名意外曝光 台灣女星發文爆笑認親

張凌赫近年憑藉《蒼蘭訣》、《雲之羽》、《寧安如夢》、《度華年》等多部人氣作品迅速累積知名度，近期更因在《逐玉》中飾演俊俏侯爺「謝征」而迎來事業巔峰。隨著爆紅，他的出道背景與經歷一一被粉絲翻出，其中最引人注目的便是他的本名「張家瑋」。這個極具親切感的名字曝光後，意外引起了台灣同名同姓的女星張家瑋的注意。一直以本名在演藝圈發展的她，在Facebook上幽默發文表示，平時就常遇到同名同姓的人直接認親，沒想到這次竟然跟當紅古裝男神撞名，讓她忍不住熱情呼喊：「張家瑋們，集合一下吧！」

張凌赫爆火後，他的本名「張家瑋」最終被粉絲所翻出。（IG@zhanglinghe）

台灣同名同姓的女星張家瑋在Facebook上發文，表示沒想到竟然跟當紅男神張凌赫撞名。（Facebook＠張家瑋 Winnie）

女星張家瑋的貼文一出，立刻引發廣大網民的熱烈迴響。許多同樣名為「家瑋」的網民紛紛湧入留言區報到，笑稱這個名字真的非常普遍，無論男女都有不少人使用。更有網民打趣表示，「張家瑋」這個家族裡真的沒有閒人，而且專門出產帥哥與美女，直呼取一個好名字果然非常重要。

台灣女星張家瑋居然和張凌赫本名同名同姓。（Facebook@張家瑋 Winnie）

網傳與白鹿曾有戀情 避嫌換角傳聞未獲證實

除了本名引發討論，張凌赫過往的緋聞也隨著人氣飆升而再次浮上檯面。據悉，他的本名之所以會廣為人知，是因為先前在綜藝節目宣傳《寧安如夢》時，與女主角白鹿（原名白夢妍）互相打鬧並互喊對方本名而傳開。此前網絡上甚至流傳兩人在走紅前就曾經交往過。

張凌赫與《寧安如夢》女主角白鹿（原名白夢妍）曾被爆出交往過。（《寧安如夢》官微）

更有傳聞指出，為了避嫌，原本預定由白鹿出演的《逐玉》女主角才改由田曦薇接演。不過，這些關於感情與換角的說法皆屬於網路傳聞，雙方當事人至今從未正面證實。