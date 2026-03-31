保錡重提「叻仔事件」稱身心受打擊患抑鬱　網民勸認真考慮退圈

ERROR成員吳保錡（保錡）因去年在大年初一於社交平台分享了與陳百祥（阿叻）合照，意外引起軒然大波。事件不僅引來負評，更導致大批粉絲脫粉，影響了他的個人工作量以及組合的整體發展。雖然他隨後已經立即刪除該貼文並致歉，但事件持續發酵，至今仍是不少人的話題之一。

去年在大年初一，ERROR成員吳保錡分享了與陳百祥的合照。(ig@k_p0k1)

吳保錡表示唔好玩火自焚。（陳順禎 攝）

重提「叻仔事件」自爆身心受打擊

保錡今日（31日）在Threads發文，回應外界對其情緒狀況的關注。他在文中提到：「最近很多朋友因為報道，關心我是否有抑鬱的問題？」他直言一年前的風波對其影響甚深：「一年前叻仔事件，確實令身心有很大打擊」，並透露曾尋求醫療協助：「也感謝我的經理人濟哥，帶我去救醫。」他表示經過一段時間休息，現時想法已不同：「最近這一年感覺也好多了」、「做得不好的地方我會努力改進」。

保錡發文稱「叻仔事件」令其身心受打擊。（threads@k_p0k1）

網民唔收貨批「扮抑鬱」

雖然保錡發長文剖白，但大批網民卻不買賬，紛紛留言狠批。網民直言：「其實就算無叻仔依單嘢，你都要收皮啦」、「同埋唔好扮抑鬱，想作嘔」、「你要驗吓腦」、「出道咁多年都仲改進緊笑死」；更有網民怒斥：「係根本你同193 D行為係娛樂圈之恥呀」，勸他認真考慮退圈。

網民狠批保錡。（threads截圖）

網民狠批保錡。（threads截圖）

網民狠批保錡。（threads截圖）

同日推新歌《微笑抑鬱》

巧合的是，保錡與JNYBeatz合作的新歌《微笑抑鬱》今日（31日）正式上架。由於發文時間與新歌上架重疊，不少網民質疑其動機，疑似是為新曲宣傳造勢。