譚詠麟與張國強太似樣被網民認錯　兩人合體拍片認異父異母兄弟

現年75歲的「校長」譚詠麟縱橫樂壇逾半世紀，唱過多首膾炙人口經典金曲獲獎無數，紅遍東南亞。近日有不少網民稱在內地橫店偶遇譚詠麟，譚詠麟特意拍片做出嚴正聲明稱自己近期較少在內地出現，網民認錯人。

譚詠麟稱自己少上內地，但有不少網民表示偶遇他。（影片截圖）

嚴正聲明認錯人

「校長」譚詠麟在社交平台特地拍片發出「嚴正聲明」，笑言自己最近較少北上，卻不斷聽聞網民在橫店片場「偶遇」他，令他大感納悶。為了解開這個謎團，譚詠麟找來「真身」——69歲的資深男星張國強（KK）同框，更在片中親口澄清：「最近呢，我比較少到內地來，但是很多人說在橫店片場見到我，我覺得很奇怪！」隨即要求張國強「過來解釋一下」，場面搞笑。

譚詠麟和張國強太似樣被認錯。（影片截圖）

五官好相似。（影片截圖）

異父異母的兄弟

片中譚詠麟和張國強並排而坐，由臉型、五官到神韻都相似度極高，就連譚詠麟都忍不住直認兩人真係「撞樣」。隨即更幽默地補充道：「我們是異父異母的兄弟！」引得兩人一同開懷大笑。

兩人直認異父異母的兄弟。（影片截圖）

大讚張國強球技強

除了外貌神似，兩位好兄弟同樣是「波牛」。校長向來「識英雄重英雄」，與曾是職業球員的張國強同屬「明星足球隊」戰友。校長曾多次在不同場合大讚對方的球場英姿，曾評價對方是：「球技最好藝人」。

張國強年輕時是一名職業足球員，他曾曬出當年做職業球員時的舊照，可見他眉清目秀，猶如混血兒一樣。（IG@kkcheungkwokkeung）

張國強是香港明星足球隊開山元老。（微博照片）

巨星與綠葉：地位不同 欣賞依舊

譚詠麟多次在微博貼文中流露出對好友的由衷欣賞。儘管兩人在影視圈的崗位不同，校長卻從不以「大咖」自居，反而對張國強多年來在演藝事業上的專業與堅持讚不絕口。張國強雖然多演配角，但其紮實的演技與敬業精神，在圈內早有口碑，兩人這份「識英雄重英雄」的交情，在現今功利的娛樂圈中顯得尤為珍貴。