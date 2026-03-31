入住請敲門V丨林千渟入住殺人犯分屍酒店　探秘房間驚現梳頭女靈

《入住請敲門V》於3月16日起，逢星期一至五晚10 : 30播出。兩位主持莫竣名（MCM）與林千渟將親身入住馬來西亞及韓國傳聞鬧鬼的酒店，帶同觀眾以第一身視角挑戰各種靈異傳說，揭開鬼酒店背後真相。



節目主持 林千渟。（公關提供）

千渟入住柳永哲犯案酒店

韓國最臭名昭著的殺人犯柳永哲在2003至2004年間，用鐵鎚至少奪去20條無辜的生命，多為按摩女郎和長者，大部份都是以錘仔打死再分屍，而動機竟是報復前妻及控訴社會貧富懸殊。3月31日晚播出的一集，千渟將入住首爾永登浦一間傳聞是柳永哲最後犯案地點的時鐘酒店。

千渟將入住首爾永登浦一間傳聞是柳永哲最後犯案地點的時鐘酒店。（公關提供）

千渟探秘房間

千渟進入房間，第一眼就看見一張顯眼的紅色椅子於牆邊，整體房間顯得極為殘舊。陰陽眼人士看到有一個極長髮女生望着鏡頭，跟隨千渟入房。

千渟進入房間，第一眼就看見一張顯眼的紅色椅子於牆邊，整體房間顯得極為殘舊。（公關提供）

黃老師從照片中看到一個女靈不停梳頭，疑似重複生前的動作，因傷心過度滯留人間，跟隨千渟入房後一直坐在那張紅椅上，千渟聽後都認同紅椅感覺極為奇怪。而千渟想找尋傳聞中柳永哲最後一次殺人的607號房間，卻發現根本不存在。

黃老師從照片中看到一個女靈不停梳頭，疑似重複生前的動作，因傷心過度滯留人間，跟隨千渟入房後一直坐在那張紅椅上。（公關提供）

千渟想找尋傳聞中柳永哲最後一次殺人的607號房間，卻發現根本不存在。（公關提供）

千渟前往麻浦大橋探靈

節目尾聲，千渟前往首爾自殺熱點麻浦大橋探靈，千渟認為現場有日本自殺森林的陰森氣氛。而韓國政府為防自殺，在圍欄上加設近兩米高的筒型轉輪，增加爬高難度，還加設珍惜生命告示牌，卻引反效果而緊急撤走。其後，反而引發大量市民留言鼓勵想自殺者珍惜生命，令千渟大為感動。

千渟前往首爾自殺熱點麻浦大橋探靈，千渟認為現場有日本自殺森林的陰森氣氛。（公關提供）