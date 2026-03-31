歐瑞偉武師出身曾獲張國榮暖心照顧　轉型演員被鬧「返去耕田」

現年64歲歐瑞偉近年憑《愛·回家》KC一角深入民心，但原來他入行初時是龍虎武師。日前，歐瑞偉接受TVB網絡系列《電視城內》訪問，大談由武師轉型為演員的心路歷程。



歐瑞偉大談由武師轉型為演員的心路歷程。（TVB影片截圖）

難忘張國榮暖心舉動

體操出身的他，當年由邵氏轉投TVB擔任替身武師，曾為多位紅星上陣。談到第一次替身工作是為「哥哥」張國榮在《武林世家》上陣，歐瑞偉對哥哥的體貼銘記於心。他憶述：「做替身時，全部替大星，替張國榮時，佢真係好好人，因為嗰場要撻落嚟，佢一直問我墊好Pad未，我話墊好咗，後來仲係唔放心過嚟再摸一摸我，又吩咐我小心一啲，我唯有話佢知得，冇問題。很多年後，我已經做咗演員，佢見到我仲記得我嘅名字。」

歐瑞偉第一次替身工作是為「哥哥」張國榮在《武林世家》上陣。（TVB影片截圖）

感嘆武師搵命搏風險大

歐瑞偉決定轉型，原來亦與劉德華的鼓勵有關。他坦言武師雖然薪金高，當年試過最高收入有三萬元一個月。不過在風光的背後往往伴隨着危險，養傷隨時耗盡積蓄：「薪金高但你會受傷，然後養傷期間已經要用之前賺落嘅，賺到都唔夠睇醫生，得個桔。你冇事，咁就好，但如果有事，又點算呢？」考慮到長遠發展，他最終在劉德華建議下報考無綫電視武術演員訓練班。

歐瑞偉坦言武師雖然薪金高，但危險性極高經常受傷。（受訪者提供）

轉型演員被鬧喊

從武師轉型演員，首部劇集《神劍魔刀》便擔正主角，初時曾因行位不準被攝影師罵到哭。他憶述對方當時說話非常難聽：「其實你點做演員㗎？你咁樣不如返去耕田啦！」雖然被罵得狠，但他感激對方事後親自示範教導，令他學會精準捕捉鏡頭位，直言：「我覺得畀人鬧，其實係袋錢落自己袋。」