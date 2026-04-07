正義女神｜劉倬昕演細10年惡魔「高成彬」 感激佘詩曼教爆喊秘訣

《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳、關旭總監的全新律政劇，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映，主要演員有佘詩曼、譚耀文、陳煒等，特別演出：文頌嫻。由首播已經迎來極大反轉及迴響。



《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品的全新律政劇。（公關提供）

正義女神丨首播迎來大反轉

《正義女神》首播即迎來極大反轉及迴響，首集開出的案件是「高成彬天台殺人案」，案件吸引之處，除了是言官（佘詩曼飾）的鐵面無私、正義凛然兼牢不可破的審判金句、高淑樺（陳煒飾）尋找漏洞的強勁觸覺及詭辯之才，還有新生代演員劉倬昕及相隔20年再度亮相TVB劇集的文頌嫻。

劉倬昕聲稱想救小朋友，但不成功。（公關提供）

正義女神丨劉倬昕展現三種極端情緒

劉倬昕在同一集中，先後展現了無辜＋無力、愧疚及極痛，以及極致邪惡三種各走極端的情緒，且每種情緒均相當到位，難怪在臨尾反高潮揭出高成彬真的是殺死8歲無辜小孩的兇手時，不少網民大表驚嘆：「真係畀高成彬呃咗」、「劇情去到一半時，又真係冇實質證據證明被告有作案，拍得幾好」。

劉倬昕起初沉默扮無辜。（公關提供）

而在多個場口之中，高成彬的法庭自辯更是獲得了洗版式一致好評。以清白自居並選擇自辯的劉倬昕，先是一輪沉默扮演無辜，之後再口震震並配以撕心裂肺的哭腔大叫「個阿Sir好惡」、曲線暗示「被屈」；再之後還聲淚俱下裝作自責：「嗰日我喺天台睇風景，個小朋友行埋嚟問我睇緊啲咩，我仲笑佢，你咁細粒，睇唔到架喇（崩潰聲）」、「冇諗過佢會就咁死咗呀」、「係我衰，係我害咗佢！」

劉倬昕七情上面、聲淚俱下否認推小朋友落街。（公關提供）

無論是斗大的眼淚、哭至扭曲的五官、以及嚴重顫抖的聲音，均令人相信高成彬是無辜，更令3月30日晚一集結尾高成彬奸笑自揭是故意時顯得更令人心寒，亦因而贏盡網民正評：「演技太好，現在我看到她都有點生理不適」、「這變臉厲害」、「害我對這款眼鏡框感到恐懼」、「接得住阿佘和煒哥的戲」、「演技一流，假以時日，必定有所成就」、「不誇張恰到好處」。

劉倬昕七情上面、聲淚俱下否認推小朋友落街。（公關提供）

正義女神丨劉倬昕感激阿佘傳授秘訣

雖然演出角色大獲好評，但劉倬昕接受tvb.com獨家訪問時，卻謙稱當初要進入高成彬的世界其實很大難度：「因為高成彬同我性格好極端，現實中我比較活潑同開心，但高成彬就比較陰沉，佢好多諗法都係收喺心入面唔會同人講，所以要諗下點樣進入個狀態。」並續指法庭自辯爆喊戲對她來說是大挑戰：「我本身係好難先會喊嘅人，所以我收到劇本後諗到一個方法，就係擴張鼻孔，感覺好似易喊啲。但去到現場都係要靠進入個角色，先做到嗰個『委屈』感覺。」還感謝阿佘幫助她進入狀態：「阿佘教我試吓想像親眼見到個小朋友跌咗落街嗰種無助感，佢仲即場示範畀我睇點樣做，佢真係做到眼濕濕。」

佘詩曼與陳煒出名好戲，但劉倬昕未有被兩人壓倒。（公關提供）

正義女神丨劉倬昕長期壓聲幫助入戲

談到劉倬昕不但要「減齡」近10年演14歲少年犯、還要反串演男生時，她受訪時坦言有在聲線上下功夫：「因為青春期男仔開始變聲，佳導同導演佢哋就叫我過一排長期壓住把聲講嘢嘅生活，咁就可以令到角色更加入戲。」談到其配戴眼鏡令網民產生恐懼，劉倬昕笑言是因自身近視深又容易眼乾、不能長時間戴con，所以劇組就專誠為其準備了多副眼鏡試戴，才成就現在這副「恐懼感眼鏡」。

導演以多角度拍攝劉倬昕向文頌嫻說「我係故意」，劉倬昕的邪笑令人心寒。

正義女神丨總監製誇獎劉倬昕努力

另總監製鍾澍佳受訪時補充，劉倬昕的法庭自辯戲之所以如此精彩，全靠劉倬昕自身不斷反覆努力練習之外，劇組亦另外做了一些「特別處理」：「呢場戲佢好努力咁練習，每日都排，前後都排咗成兩、三個禮拜，但拍嗰陣都仲覺得爭啲、有啲刻意去演，所以我就同導演組夾計，但其實係幾衰嘅，嗰日我哋叫佢好早去到現場，故意Ignore佢，又叫佢唔好同人傾偈要培養情緒；佢嗰時個狀態都幾難受、會擔心係咪因為自己做得好差所以大家唔鍾意佢，但其實係我哋專登想佢有呢個感覺，我哋想佢有一個第一次上庭嘅人嘅焦慮感同壓力。然後我哋等到半夜一、兩點先拍，嗰時佢個人都好疲累，拍完第一Take Ok咗之後，佢嘅情緒就即刻爆發晒出嚟，我哋就即刻再拍多幾個，最後出街就係將幾個最好嘅Take剪埋一齊。」