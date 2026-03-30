正義女神丨內地熱度爆炸網民好評不斷　總監製鍾澍佳點評少年犯罪

TVB全新律政劇《正義女神》，將由3月30日起，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。近日，《正義女神》內地熱度流量爆炸成績亮眼，劉倬昕冷血陰險眼神再度引發熱話。總監製鍾澍佳指出，少年犯罪正是真實的社會痛點，值得單獨成篇、深度探討。



正義女神花絮照。（鍾澍佳小紅書）

《正義女神》是由鍾澍佳、關旭總監製，方浤酌／關文深／權香蘭監製，張麗娜／劉燕紅總編審的全新律政劇，主要演員有佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼及戴祖儀，特別演出：文頌嫻。

正義女神丨熱度與好評連連

在內地已熱播兩星期的《正義女神》，將於3月30日晚隆重登陸翡翠台。根據官方資料，《正義女神》首周優酷站內熱度衝破8,025，有效播放量1.5億，主話題播放量超過6.2億，並橫掃多個內地榜頭3名，包括優酷熱搜榜、港劇榜Top 1；優酷熱度榜、獨播榜、7日暢銷榜Top 2；豆瓣電視榜 Top 2、貓眼全網有效播放 Top 2、燈塔全網正片播放量 Top 2、骨朵全劇集全平台指數排行榜 Top 2、VLinkage 網劇播放指數TOP 4、貓眼劇集熱度榜 Top 4，成績亮眼。劇集相關短視頻在內地亦甚受歡迎，熱播短視頻超過180條，其中2條阿佘做主角的Like數更衝破100萬，熱度十足。

阿佘居家樣都幾靚喔。（官方提供圖片）

另《正義女神》雖然只播了兩星期左右，但在豆瓣已成功開分，且分數有7.9，與同期新劇比較成績亮麗，加上有一定累積好評，分數或有機會再持續攀升。關乎《正義女神》的正評，大部分集中在寫真而又瞄準現實痛點的沉穩劇情、劇情帶來的反思及正面訊息，以及老中青三代演員的超凡演技，當中最引爆熱話的，有「四屆視后」佘詩曼再度迎來突破的演技，阿佘獲盛讚將言官鐵面無私及柔情善良的掙扎平衡得極好，連帶與阿佘極多對手戲的譚耀文及陳煒亦大受歡迎，尤其阿佘與陳煒的「霸氣式正邪對決」，更令網民看得熱血沸騰。

阿佘的對手戲（鍾澍佳小紅書）

另一位同樣吸獲大量正評的，還有「犯罪學碩士」劉倬昕飾演的「惡魔少年」高成彬，其「冷血陰險」的眼神，更令不少網民留下極大心理陰影面積，並因而引發熱話，十分誇張。

劉倬昕26歲反串14歲男犯。（官方提供圖片）

正義女神丨網民好評節錄

還有大批網民紛紛在《正義女神》的留言區留下好評：「佘詩曼新劇判案又穩又剛」、「佘詩曼演甚麼像甚麼」、「對正義女神高成彬的笑應激了」、「正義女神律政宿敵CP（佘詩曼VS陳煒）火藥味太濃了」、「選角還是太毒辣了」、「正義女神好敢拍」、「無底線溺愛是給孩子判無期」、「正義女神是一本攤開的育兒經」、「有深度有溫度不迴避不簡化人性」、「全員演技在線」、「新人演員很出彩」。

阿佘飆戲中。（官方提供圖片）

正義女神丨少年犯罪正是真實的社會痛點

而就如何著手「守護少年成長」的議題，《正義女神》總監製鍾澍佳曾在社交網撰：「籌備之初我們就篤定，要以「守護少年」為核心。不靠極端案件獵奇博眼球，也不刻意製造強衝突，因為少年犯罪本就是身邊真實的社會痛點」、「我希望這部劇能讓家長、學校和社會，看見迷途孩子背後被忽略的困境與無助」、「想讓大家明白，惡從不憑空而來。比起貼『壞孩子』標籤，更該深思他們誤入歧途的根源，思考如何守護更多孩子不走歪路」、「對待未成年人，教育不是事後追責懲戒，而是日常陪伴、耐心溝通與換位思考，這些細碎溫暖，才是守護他們的最好屏障」、「少年司法的終點，從來不是宣判，而是孩子未來的人生。」

佳導續指《正義女神》的創作起緣源於《新聞女王2》：「為《新聞女王》蒐集續集素材時，目睹了全球各地多起觸目驚心的少年惡性犯罪案，尚未成年的孩子為何會做出如此極端的行為。這些真實的事讓我下定決心，少年犯罪不該只是劇集單元選題，它值得單獨成篇、深度探討。」

總監製鍾澍佳執導劉倬昕拍攝。（鍾澍佳小紅書）

正義女神丨《正義女神》7大看點

1. 深度探討「少年司法」及「少年成長」問題，啟發觀眾思考如何守護更多孩子不走歪路。

2. 全員演技在線、新人演員演技出彩，重點新人必推憑「高成彬」一角人氣急升的劉倬昕，她的演出在內地連日來獲得高度評價。

3. 佘詩曼演甚麼像甚麼，以嶄新的沉著內斂風格撇甩Man姐味的同時，亦保留了爽感十足的刻薄說話風格，角色人設亦充滿掙扎及層次感。

4. 佘詩曼譚耀文默契十足，尤其是首集的搞笑鬥嘴戲份更是賞心悅目。

5. 在《新聞女王2》中首搭即引爆熱話的佘詩曼與蔣祖曼，在《正義女神》中亦有不少對手戲，不過由於蔣祖曼《正義》的角色人設比起《新聞2》柔弱得多，故與阿佘再度摒出的絕對是不一樣的火花。

6. 阿佘與陳煒在劇中有多場對手戲，而且場場都有「高手過招」感覺，萬勿錯過。

7. 為令劇集核心主題更凸出，編劇在劇中穿插了不少發人心省的金句，以第四集為例，阿佘這句話便引發了不少共鳴：「我想提醒各位家長，少年變壞不是一朝一夕的事。雖然當今的法例，父母不需要為犯罪的子女負上刑事責任，但作為父母，生而不教，盲目包庇，只會令他們變本加厲，無惡不作，毀了他們一生之餘，自己也終生抱憾。」

