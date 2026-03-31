正義女神丨文頌嫻痛失愛女演技爆發　佘詩曼為效果試足近百副眼鏡

由鍾澍佳、關旭總監製的全新律政劇《正義女神》，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。在最新一集中，文頌嫻演技爆發，痛失愛女令觀眾及網民都深切感受到蘇麗慈的喪子之痛；佘詩曼為了擺脫Man姐，犧牲靚樣試了近百副不同款式眼鏡。



文頌嫻一臉慈愛叫兒子在公園玩耍時要注意安全。（官方提供圖片）

《正義女神》3月30日一集首播即迎來極大反轉及迴響，首集開出的案件是「高成彬天台殺人案」，案件吸引之處，除了是言官（佘詩曼飾）的鐵面無私、正義凛然兼牢不可破的審判金句、高淑樺（陳煒飾）尋找漏洞的強勁觸覺及詭辯之才，還有新生代演員劉倬昕及相隔20年再度亮相TVB劇集的文頌嫻（文女）。

文頌嫻專心對六合彩飛後，驚見兒子墮樓，嚇到六神無主。（官方提供圖片）

正義女神丨文頌嫻痛失愛女演技爆發

在劇中演痛失愛子的單親媽咪蘇麗慈的文女，以近乎素顏及憔悴無力的狀態現身法庭，並空洞地憶述案發當日自己的所見所聞；無論是現場目擊兒子飛墮地面的深切驚恐感（單靠文女顫抖抱頭的雙手已清楚感受到）；在庭上聲音欠缺靈魂、強忍內心強大悲痛的狀態；在庭外呼天搶地亂認兒子的崩潰；或是到最後得悉遭兇手挑釁、瞬間崩潰的歇斯底里；再加上事發前文女對著劇中囝囝（黃梓曜飾）所散發出來的溫柔，種種加起來令觀眾及網民都深切感受到蘇麗慈的喪子之痛，大讚文女好戲：「那份屬於母親的樸實、隱忍、崩潰感好真實！演技太強。情緒層層遞進，真實到戳心，真的好可憐，加上文女全程情緒自然流露，讓我共情到窒息」、「法庭上呆滯的眼神體現人物被生活所累，疲憊無力，和家庭主婦身份很脗合」、「演技依然上線」。

文頌嫻於庭上情緒轉變極多，包括悲傷、呆滯、憤怒等。（官方提供圖片）

除了演技，文女多年不變的女神級顏值、以及與好姊妹阿佘珍貴同框，亦是網民焦點所在：「文頌嫻真是童年女神」、「顏值還這麼能打」、「小時候超級無敵喜歡她，《錦繡良緣》看了不下十多遍」、「就算憔悴依然還是美的」、「應該有阿佘，文頌嫻先會客串」、「保養得宜又交到戲，希望日後可得閒拍下劇都好」。其實是次是鍾澍佳總監製親自邀請文女拍攝《正義女神》，佳導受訪時親揭文女答應接拍前開出一個極窩心條件：「佢話佢想同個女放完聖誕假先至開工，咁我都係爸爸嚟架嘛，咁我梗係即刻同意啦。」

文頌嫻摸着浴血中的兒子，傷心得大哭。（官方提供圖片）

劉倬昕笑笑口承認是殺人兇手，文頌嫻難以置信。（官方提供圖片）

正義女神丨佘詩曼為擺脫身份試足近百副眼鏡

至於文女好姊妹阿佘，演技吸獲大量好評不在講，她的眼鏡Look裁判官更獲激讚Carry得好好，並搞笑獲封「眼鏡佘」：「我特別想知道她的眼鏡框是什麼牌子」、「眼鏡look唔係人人襯到」、「眼鏡佘勁智能知性美，好正。」其實阿佘曾透露，由於《正義女神》是在《新聞女王2》前拍攝，為了幫助自己及觀眾「擺脫」Man姐，才想到戴眼鏡這個Idea。

阿佘的「眼鏡娘」造型充滿睿智魅力。（官方提供圖片）

阿佘接受訪問時更補充，為了為觀眾呈現全新的佘詩曼，就算要犧牲靚樣也在所不辭。阿佘在訪問中透露劇集總監製鍾澍佳指若她戴眼鏡演出，打燈會較麻煩，並難免要犧牲靚樣，而阿佘考慮了一日後的回應是：「我決定犧牲，因為我真係想有個全新感覺畀觀眾。」阿佘續指為了效果、親身試了近百副不同款式眼鏡：「我自己去試，因為要親身戴上去先知好唔好睇，我記得都試咗幾十至一百副。」

佘詩曼律師造型都幾有魅力喔。（官方提供圖片）

正義女神丨佘詩曼金句頻出打動網民

佘詩曼在法庭上面對陳煒及劉倬昕氣場全開：

「校服係返學先著嘅，呢度係法庭，被告人係嚟受審，我唔希望有人喺我嘅庭上面用小動作搏同情，請被告換過套合適嘅衫，一小時之後再返嚟，先正式開庭。」

「高女士（陳煒），我明白盤問係你嘅職責，但我都好希望你可以顧及證人嘅感受。」

「我做咁多年都係睇證據同證供去判決，呢個係我嘅專業。」

「我只希望喺我個庭度，每個被告都有一個公平嘅審訴。」

「本席希望所有涉案嘅相關人士，可以重新出發，繼續好好生活。」

