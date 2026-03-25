泰劇女神Bow揭隱疾！爆「雙子宮單顆腎」罕見體質　浴室痛暈先知

泰國女星Bow（Maylada Susri）最近上節目時透露，她天生擁有兩個子宮，卻只有一個腎，這種極低概率的生理構造讓她從小過得很辛苦。



她說，自己的生理期時間長、出血量大，感覺家裏像是個衛生棉工廠一樣，幾乎每天都要使用衛生棉。

Bow（Maylada Susri）（IG@bow_maylada）

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有一次她在浴室裏痛暈了，被媽媽發現送醫，經檢查後診斷出巧克力囊腫。當時囊腫藏在另一個「副子宮」中，這才解開了身體的秘密。

同時，醫生還發現Bow只有一個腎臟，好在唯一的腎臟足以讓她正常生活。對於未來生育問題，Bow透露醫生表示沒問題，只是可能屆時需要更多諮詢和注意事項。

Bow目前的健康狀況穩定，持續活躍於娛樂圈。

本名梅拉達蘇斯麗（Maylada Susri）的Bow ，14歲以女團Kiss Me Five出道，並擔任團體主唱。組合2013年解散時，她轉往模特兒圈發展，同年便拿下泰國超模大賽冠軍。

擁有176公分高挑身材和甜美長相的她逐漸受到關注，2015年首次主演泰劇《美人纖》就一炮而紅，接續參演的《繩拳》《鳳勝龍》《田園愛情》等泰劇，收視也都開出紅盤，成為新一代泰劇女神。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】