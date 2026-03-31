歐瑞偉自爆武師生涯搵命搏　曾溺水險死、目擊同門失手致半身不遂

在《愛·回家》中飾演KC一角深入民心的歐瑞偉，近日接受TVB網絡系列《電視城內》訪問。現年64歲的他曾是邵氏武術演員訓練班出身，轉型演員前曾做過武師和替身。歐瑞偉自爆早年的武師生涯其實是「搵命搏」，更曾多次與死神擦身而過。

歐瑞偉自爆早年的武師生涯其實是「搵命搏」。（TVB影片截圖）

曾拍飛虎戲溺水險死

歐瑞偉回憶有次為飛虎隊角色擔任替身，跳落水後腳部不慎被繩繞住，隨即被開動的船隻拉入水底。他形容當時水壓大且流速急，自己在水底受困近一分鐘，體力耗盡下一度感到絕望：「我開始放棄，因為冇力，奇怪嘅是，畫面回到小時候，一幕一幕咁，見到爸爸媽媽、所有家人，每一件自己認為重要嘅事喺畫面中出現。」幸好最後及時獲救：「休息過後，食完飯我又再拍，當時我唔覺得恐怖，因為已經放棄，冇晒氣力，嗰段時間我同死亡最接近，即使拍跳樓戲，都未經歷過呢種恐懼。」

歐瑞偉做替身拍戲時曾溺水險死。（TVB影片截圖）

墮馬受傷撞石忍痛開工

歐瑞偉在邵氏訓練班時曾發生墮馬意外。當時他所騎的馬匹失控衝出，導致他整個人從馬頸飛出落地，腰部直撞石塊。他形容當時馬蹄差點踩向自己，險象環生。為了不影響拍攝，他忍痛堅持工作：「我剃光咗頭在拍少林寺嘅戲，戲份係我由頭坐到尾，一直坐到晚上六點先去睇醫生。」

歐瑞偉在邵氏訓練班時曾發生墮馬意外。（小紅書截圖）

目擊同門失手致半身不遂

談到武師這份高風險職業，歐瑞偉感觸良多。他憶述曾有一位師兄在雨天拍「跳樓」戲，因地上的紙皮盒濕透用帆布遮住加上舊患影響，跳出時不慎挫傷頸部。他目睹對方失手，最終導致半身不遂，至今仍需坐輪椅。他慨嘆武師生涯充滿變數，每一分錢都是血汗錢：「其實做武師， 冇事就冇事，有事真係唔識講，全部都是搵命搏。」