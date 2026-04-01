張崇德批《中年好聲音4》淪為外勞騷　周國豐亮收視數據霸氣反擊

近期TVB選秀節目《中年好聲音4》引發了不少話題與爭議，尤其是歌手張崇德早前公開批評節目收視下滑、評審陣容缺乏新鮮感，甚至因非本地參賽者比例較高而將其形容為「外勞好聲音」。對此，身為評審之一的周國豐於就在社交平台上發文，雖然未指名道姓，但字裏行間句句有力地反擊了這些負面標籤，並霸氣護航所有參賽者與節目組。



歌手張崇德近年經常拍片評論《中年好聲音》表現。（IG@dr_peter_cheung）

張崇德批《中聲4》收視率下滑

歌手及歌唱導師張崇德除了曾擔任 TVB《中年好聲音3》EP15 團戰導師及《中年好聲音》第一季導師, 也曾在TVB 聲夢傳奇、亞洲電視亞洲星光大道1及星光大道2及 ViuTV《細路玩大咗》 中擔任評判。

張崇德曾是《中年好聲音 3》的導師。（IG@dr_peter_cheung）

他指出評審陣容過於固定，本季改為五位常駐評審，取消了以往每集更換的嘉賓評審，導致節目失去了驚喜感與期待感。其次，外地選手比例大幅增加，使得本地觀眾感到疏離，且因為選曲多為國語或英文歌，減少了具共鳴感的廣東經典作品。

張崇德指《中年好聲音4》收視下降，原因主要為評審團陣容固定，缺乏新鮮感，以及外來參賽者過多等。（張崇德YouTube）

更重要的是，張崇德認為本季選手目前的「記憶點」不足。他回顧了上一季如黃博、王鄭浚仁、趙浚承等人的演出，讚揚他們在團戰與合唱中展现出的專業度與強大的感染力，例如《我的歌》這類表演級數的畫面至今仍令人難忘。他強調，成功的表演需要曲、編、唱三者產生強大的化學作用，而本季選手在專注度與情感控制上似乎尚未達到前作那般深刻的境界。總結來說，新鮮感缺乏、在地連結轉弱及選手特色不夠突出，是導致目前收視平淡的主要因素。

谷婭溦曾發文轟「某某某大師」針對自己博流量，隨後網民猜測「大師」是張崇德 。（谷婭溦FB）

周國豐反擊收視低迷 拒絕「外勞好聲音」惡意標籤

針對網上流傳的「中四劣評危機」及「探討中四低收視原因」等負面輿論，周國豐在社交平台中坦言，最初看到這些標題時，驚訝於節目依然保持著極高的話題度與關注度。他隨即以實際的收視數據作出有力反駁：在上星期的收視排行中，《東張西望》以20.1點位居榜首，而《中年好聲音4》則以19.9點緊隨其後排在第二位。他強調，兩者僅相差微乎其微的0.2點，這份亮眼成績足以證明每晚仍有大量觀眾在支持節目。他更豁達地表示，即便部分觀眾是為了批評而收看，也總比無人問津來得好。

周國豐在社交平台發文反擊「中四劣評危機」及「探討中四低收視原因」等負面輿論。（周國豐FB）

對於節目被外界冠以「外勞好聲音」及「去港化」的貶義標籤，周國豐毫不客氣地為參賽者抱不平，直言替他們感到無辜與痛心。他指出，一個香港本地的音樂節目能夠吸引世界各地的音樂人遠道而來參與，本質上是一件值得驕傲的好事。他更向外界拋出反問：音樂本就沒有地域限制，這群外地參賽者願意努力學習廣東話、用心演繹香港的流行歌曲，這份對本地文化的尊重與熱忱，難道不值得大家的掌聲與肯定嗎？他呼籲大眾放下成見，停止對參賽者進行狹隘的標籤化攻擊。

周國豐更用實際的收視數據作出有力反駁。（TVB）

坦然面對網絡輿論 堅持做好「冷血評審」本份

面對網絡世界七嘴八舌的熱烈討論，周國豐展現出極高的情商與氣度。他深知「有討論總好過沒討論」，認為即使是負面新聞，也同樣能為節目帶來熱度。他大方感謝每一位願意花時間討論節目的觀眾，因為無論是讚賞還是批評，都是構成節目生命力的一部分。在文章末段，周國豐表明了自己堅定的立場，強調會繼續堅守崗位，做好大家口中的「冷血評審」。他更以一句「你哋繼續講，我哋繼續唱，未到最後，都未知邊個係真正嘅贏家」作為總結，霸氣且從容地回應了所有的質疑聲浪。