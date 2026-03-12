攻你上大學｜肥媽自爆小六未畢業獲頒博士　海兒眼鏡娘look極吸睛

《攻你上大學》由林盛斌率領2025香港小姐亞軍施宇琪及季軍袁文靜主持，明晚（13日）10點半翡翠台播出最後一集。



《中年好聲音》星級班底踩場

今晚（12日）播出的一集，有《中年好聲音》星級班底踩場！包括車婉婉、肥媽、張佳添、周國豐、海兒、谷婭溦、趙浚承、支嚳儀、周吉佩及黃劍文，齊齊換上校服Look青春登場。當中海兒的「眼鏡娘」造型極為可愛，連Bob也忍不住大讚：「啲仔畀你溝晒啦！」至於穿上校服的肥媽就語出驚人，自爆當年連小學六年級都未畢業，但憑著出版的著作被西班牙一間大學用作教科書，破格獲頒博士學位，肥媽霸氣表示：「唔使讀都有PhD！」

海兒的「眼鏡娘」造型極為可愛。（公關提供）

Bob也忍不住大讚：啲仔畀你溝晒啦！（公關提供）

至於穿上校服的肥媽霸氣表示：唔使讀都有PhD！（公關提供）

趙浚承自爆因「兒女私情」成績下滑

講到讀書往事與為仔女陪讀的經歷，一眾嘉賓大吐苦水兼爆料！車婉婉無奈表示：「其實我成日睇佢（仔仔）啲功課，但派番嚟都錯，好大鑊。」而張佳添則自豪地說：「我最叻係，我啱啱『攻』咗我個女上大學！」趙浚承就自爆中學時期因「兒女私情」掛住拍拖，導致成績直線下滑；至於擁有三藩市大學工商管理系（市場營銷）學士學位、之後更創立連鎖自助烘焙店的支嚳儀，自爆從小已「學以致用」，她笑言：「其實我三年班嘅時候，成日畀訓導主任Call入去，因為我畫咗啲畫賣畀同學！」

趙浚承自爆因「兒女私情」成績下滑。（公關提供）

車婉婉無奈表示：其實我成日睇佢（仔仔）啲功課，但派番嚟都錯，好大鑊。（公關提供）

張佳添自豪說：我最叻係，我啱啱「攻」咗我個女上大學！（公關提供）

支嚳儀自爆從小已「學以致用」。（公關提供）

Bob與周國豐互揭犯校規

節目中兩大名嘴Bob與周國豐瘋狂鬥嘴，Bob眼利指周國豐犯校規：「個個同學都無戴帽嘅，你做咩戴帽啊？」周國豐即反擊：「你夠戴帽囉！」Bob才恍然大悟：「係喎，我都唔記得咗添。」一向淡定的周國豐玩遊戲時竟難得緊張：「我係未試過咁緊張做一個節目㗎，成隻手都係汗嚟！」

節目中兩大名嘴Bob與周國豐瘋狂鬥嘴。（公關提供）

黃劍文公然出貓慘被跣！

去到答題環節更是笑料百出！面對小學程度的「數雞蛋」題目，周吉佩竟想太多：「佢半打入面有無裝滿㗎？」周國豐苦笑：「唔係IQ題嚟㗎呢個！」谷婭溦則牙擦表示：「我覺得上次難啲。」即被Bob寸爆：「大家（製作組）都好擔心你再嚟又係小學無得玩！」而「正能量小子」黃劍文竟然公然偷睇隔籬谷婭溦同趙浚承的答案，結果慘被「跣」了兩鑊，他苦笑：「證明由細到大都係畀人跣。」更爆出神級矛盾金句：「雖然我揀錯咗，但係我答啱咗！」場面爆笑。

黃劍文公然出貓慘被跣！（公關提供）

《攻你上大學》最後一集預告

至於明晚（13日）播出的最後一集同樣精彩！面對中學音樂題，身為資深音樂人的周國豐賭上職業生涯：「我諗住如果呢條答錯嘅話呢，我會離開DJ行列！」而在中學地理題中，主持袁文靜好心畀Tips，竟意外「Fake」到全場嘉賓答錯題目，認真大整蠱！

主持袁文靜好心畀Tips，竟意外「Fake」到全場嘉賓答錯題目！（公關提供）

而每集必睇的片尾彩蛋「真‧學生相開心Share」環節繼續驚喜大放送！屆時將會公開周國豐超靚仔學生相、張佳添經典蘑菇頭、海兒可愛童年照，以及支嚳儀Cutie指數爆燈的孖辮妹Look！想知道最後邊個贏走終極獎學金？記得密切留意今、明兩晚10點半翡翠台播出的《攻你上大學》！

今集「小學級」好玩／刁鑽題目推介：

1. 下列哪一個是不可數名詞？

A.mother

B.homework

C.toy

D.orange

2. 寓言《鄭人買履》中，鄭國人想到市集購買甚麼呢？

A.糧食

B.衣服

C.鞋子

D.書本