轟炸味蕾的廚房丨鄭紫欣示範中西合璧料理　戴祖儀驚嘆叫原地結婚

《轟炸味蕾的廚房》是無綫全新煮食節目，由區永權（Albert）與戴祖儀（Joey）首次合作擔任主持，逢周一至五晚10點30分翡翠台播映。4月1日晚一集，兩位主持區永權（Albert）、戴祖儀（Joey）將與新一代人氣主廚鄭紫欣（Kobe）以及李家鋌（Bosco）一起，為觀眾獻上兩道耳目一新的料理創意料理。



《轟炸味蕾的廚房》是無綫全新煮食節目。（公關提供）

鄭紫欣製作中西合璧料理

鄭紫欣最近在內地節目《一飯封神》中取得佳績，成功打入12強，被譽為「90後美女主廚」。令人驚訝的是，這位「美女主廚」並沒有接受過正式的廚藝訓練，卻在24歲時勇敢地開設了自己的法國餐廳。今晚炮製的「西班牙辣肉腸蒜蝦肉燥𰻞𰻞麵」，「𰻞𰻞麵」其實是中國陝西關中地區的傳統特色麵食。

今晚炮製「西班牙辣肉腸蒜蝦肉燥𰻞𰻞麵」。（公關提供）

今晚炮製「西班牙辣肉腸蒜蝦肉燥𰻞𰻞麵」。（公關提供）

當製作這道中西合璧的料理時，Joey更被Kobe廚藝驚嘆，更笑言：「原地結婚」、「可唔可以做我Best friend，一個禮拜見兩日！」

Joey更被Kobe廚藝驚嘆，更笑言：「原地結婚」、「可唔可以做我Best friend，一個禮拜見兩日！」（公關提供）

戴祖儀孖周世韜下廚化學反應十足

至於4月2日晚一集，戴祖儀（Joey）與周世韜化學反應亦十足，周世韜更創作出「四川臘味煲仔飯」。透過切割各式臘味，將其拼成如花般的美麗圖案，隨後放入煲中蒸製。Joey問周世韜：「四川臘肉喺邊度買到？」

戴祖儀孖周世韜廚化學反應十足 。（公關提供）

周世韜幽默回答：「四川臘肉梗係四川買啦！」Joey隨即串嘴回應：「你唔講以為鑽石山有鑽石添啊！」最終試吃的成品出爐時，Joey 被香脆飯焦征服，笑言：「公司終於畀飽飯我食！」而最後片尾NG中，也捕捉到二人意外的搞笑互動，Joey竟成臘味條跌落周世韜身上，大爆笑！