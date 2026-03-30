轟炸味蕾的廚房丨區永權戴祖儀合作煮食節目　星級名廚親授秘訣

無綫全新煮食節目《轟炸味蕾的廚房》，由區永權（Albert）與戴祖儀（Joey）首次合作擔任主持，並將在3月30日起，逢周一至五晚10點30分翡翠台播映。區永權與戴祖儀首度合作煮食節目《轟炸味蕾的廚房》，誓要用色香味轟炸全城！節目首集就請來了星級名廚李家鋌親授「羊肉叉燒」秘訣；還有15歲入行20歲做大廚的周世韜坐鎮，教觀眾整「梅菜炆豬腩肉」顛覆想像！



區永權（Albert）與戴祖儀（Joey）首度合作主持煮食節目！（官方提供圖片）

轟炸味蕾的廚房丨資深配音員黃鳳英擔任旁白

兩位主持區永權（Albert）與戴祖儀（Joey）將聯同四位香港頂級名廚——周世韜、李家鋌（Bosco）、鄭紫欣（Kobe）及譚詠儀（小儀），帶領全港觀眾展開一場極致的味蕾探索之旅，誓要用「色、香、味」全面轟炸你的感官！

《轟炸味蕾的廚房》將聯同四位香港頂級名廚——周世韜、李家鋌（Bosco）、鄭紫欣（Kobe）及譚詠儀（小儀），帶領全港觀眾展開一場極致的味蕾探索之旅。（官方提供圖片）

節目不僅是一場視覺盛宴，更會無私分享實用的烹飪心法與獨門秘技，讓大家在欣賞美食之餘，也能輕鬆將星級技巧學以致用，大大提升家居下廚的樂趣。為了讓節目更添趣味，製作組更精心邀請了資深配音員黃鳳英夥拍區永權擔任旁白。黃鳳英將會生動聲演充滿親切感的屋邨街坊「三姑」，為節目中大江南北的美食片段注入無限笑彈。

製作組更精心邀請了資深配音員黃鳳英夥拍區永權擔任旁白。（官方提供圖片）

轟炸味蕾的廚房丨星級名廚李家鋌親授「羊肉叉燒」

首集（30日）中， Albert與Joey將聯手名廚周世韜及李家鋌，為觀眾呈獻兩道顛覆想像的創意料理——「羊肉叉燒」及「梅菜粽是炆豬腩肉」。

「羊肉叉燒」（官方提供圖片）

現任帝逸酒店逸軒中餐行政總廚的李家鋌（Bosco）教整「羊肉叉燒」。（官方提供圖片）

現任帝逸酒店逸軒中餐行政總廚的李家鋌（Bosco），將會大談內蒙古烤羊腿的滋味秘訣：原來當地羊隻進食地椒（百里香）後能有效減低羶味，而在鄂爾多斯烤羊時只需噴灑鹽水，再𠝹上幾刀慢火燒烤兩三小時，便能極致提鮮！在教這道破格的「羊肉叉燒」時，Bosco更公開了獨家秘技：在叉燒醬醃料中加入一隻雞蛋！他解釋雞蛋能完美包裹肉汁，增加黏性之餘更令味道層次昇華，最驚喜的是這道菜只需用家中的電飯煲便能輕鬆完成。

Bosco更公開了獨家秘技：在叉燒醬醃料中加入一隻雞蛋！（官方提供圖片）

此話一出，自認「地獄廚神」的Joey隨即天真發問：「可唔可以放埋飯入去電飯煲？」她更理直氣壯地笑言：「我為唔識煮嘢食嘅觀眾發聲！」而在最後的煎香步驟中，Joey好奇追問：「點解要煎？」Bosco一語道破美味關鍵：「因為要燶邊。」兩人完美押韻。

自認「地獄廚神」的Joey隨即天真發問：可唔可以放埋飯入去電飯煲？她更理直氣壯地笑言：我為唔識煮嘢食嘅觀眾發聲！（官方提供圖片）

轟炸味蕾的廚房丨15歲入行20歲做大廚

至於另一位坐鎮名廚周世韜同樣來頭不小，他15歲入行、20歲便升為大廚，曾任多間高級食府的行政總廚，現為「唐述」廚藝總監。

現為「唐述」廚藝總監廚周世韜親自傳授「梅菜粽是炆豬腩肉」的精髓。（官方提供圖片）

擅長炮製獨一無二新派中菜的他，將會在今集親自傳授「梅菜粽是炆豬腩肉」的精髓。想知道這些創意菜式到底有多誘人？敬請鎖定翡翠台《轟炸味蕾的廚房》首播，一起迎接這場美食風暴！