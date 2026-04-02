陳豪老婆陳茵媺45歲生日獲贈超巨型鑽戒　囡囡罕講廣東話冧爆媽咪

4月1日除了是愚人節，亦是2006年港姐冠軍陳茵媺（Aimee）的45歲生日。作為圈中出名的模範家庭，陳茵媺在社交平台上大方分享了與老公陳豪及三名子女溫馨慶生的照片與影片，幸福感滿瀉。除了有寶貝女Camilla可愛的廣東話祝賀，日前陳茵媺曬出那枚閃爆眼球的巨型鑽戒更成為網民焦點，紛紛猜測這正是「愛妻號」陳豪送上的重磅生日大禮！



4月1日是2006年港姐冠軍陳茵媺（Aimee）的45歲生日。（IG@aimeechan_official）

一家五口溫馨慶祝 女兒萌爆廣東話冧爆媽咪

從陳茵媺發布的慶生照片中可見，一家五口齊聚家中為她慶祝45歲生日，陳茵媺捧著一大束漂亮的鮮花，面前擺放著精緻的生日蛋糕，臉上掛著招牌的甜美笑容，身旁的陳豪與三個仔女亦笑容燦爛。

陳茵媺一家五口齊聚家中慶祝她的45歲生日。（IG@aimeechan_official）

其中最引人注目的，是陳茵媺分享的一段幼女Camilla的祝賀影片。由於三名子女自小就讀國際學校，廣東話向來不太靈光，但Camilla在片中仍努力用著「唔鹹唔淡」的可愛廣東話，對著鏡頭說出：「媽咪生日快樂、身體健康！」這份充滿童真的心意逗得陳茵媺心花怒放，更在帖文中冧爆留言：「Mui Mui’s birthday wish in Cantonese is my fave. （女兒的廣東話生日祝福是我的最愛。）」

陳茵媺女兒Camilla在影片中用著「唔鹹唔淡」的可愛廣東話說出：「媽咪生日快樂、身體健康！」大批圈中好友也紛紛留言祝賀陳茵媺生日快樂（IG@aimeechan_official）

陳茵媺在IG分享家庭照，老公陳豪與兩子亦在場。（IG@aimeechan_official）

無名指巨型鑽戒搶鏡 網民狂讚陳豪寵妻無極限

除了溫馨滿溢的家庭合照，眼尖的網民在陳茵媺早前上載的自拍照中發現了另一大亮點。在照片中，陳茵媺無名指上戴著一枚極度搶鏡的巨型鑽戒，雖然設計簡約，但鑽石份量十足、閃爍耀眼。

早前的自拍照中，陳茵媺無名指上戴著一枚極度搶鏡的巨型鑽戒。（IG@aimeechan_official）

適逢陳茵媺的生日大日子，大批網民隨即猜測這枚價值不菲的閃亮鑽戒，極大可能就是陳豪送給愛妻的生日厚禮，大讚陳豪不愧為圈中公認的「愛妻號」，結婚多年依然將老婆寵上天，這份寵妻無極限的浪漫舉動羨煞旁人。帖文發出後，不僅收穫了無數網民的祝福，大批圈中好友也紛紛留言祝賀陳茵媺生日快樂，並大讚他們一家五口幸福美滿。