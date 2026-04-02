長澤正美閃婚三月　日狗仔首度捕捉夫妻同框　二人無名指大曬婚戒

日本38歲女星長澤正美2026年元旦震撼發布婚訊，對象是抱走艾美獎18個獎項的《幕府將軍》導演福永壯志，兩人交往相當低調，就連日本當地業界人士都未曾獲悉。



日本狗仔難得捕捉到兩人同框畫面，就在3月底夫妻倆一起逛銀座，雙方的無名指上更閃著戒指。

日本狗仔難得捕捉到長澤正美與福永壯志同框畫面，就在3月底夫妻倆一起逛銀座，雙方的無名指上更閃著戒指。（j7p.jp）

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現身銀座血拚約會 無名指閃耀亮眼婚戒

根據日本狗仔《女性SEVEN》消息，3月底的某一天午後，長澤正美跟福永壯志現身銀座來場「血拚約會」。雖然兩人是日本演藝圈知名的銀色夫妻，但在生活中則顯得相當簡樸，夫妻倆都身穿牛仔褲配上長版大衣，更重要的是左手上都閃著婚戒。

目擊的民眾也表示，長澤正美、福永壯志逛街時不太在意周遭路人偷看，拿著飲料邊走路邊聊天，有時候也會交頭接耳：

長澤正美的身型修長優雅，先生也是野性風格的帥哥。兩人光是在等紅綠燈，看上去也是一對非常時尚的夫妻。

日媒也以日常生活就足以變成電影畫面來形容。

福永壯志（YouTube截圖）

與導演談愛轉低調 閃婚喜訊業界都驚訝

兩人年初投下結婚震撼彈，實際上就連當地業界都頗為驚訝，一位相關人士指出長澤正美過去曾跟「EXILE」的AKIRA、「嵐」的二宮和也、伊勢谷友介等人傳出緋聞，不過跟福永壯志交往就極為低調，沒有跟另一半外出過，也沒被拍到決定性的爆料照：

長澤正美只跟非常親近的人透露過交往狀況，所以對周圍的人來說，突如其來的喜訊也是樁值得祝福的美事，但也讓人感到十分驚訝。

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