62歲李連杰坦白進軍短劇原因　甘當綠葉提攜後輩只為保護中國功夫

日前一代武打巨星李連杰宣佈正式進軍微短劇市場，以特別主演及「助夢人」身份參與內地武俠微短劇《源力江湖》。3月31日李連杰在受訪時首度公開了進軍短劇界的原因，坦言並非為了自己做主角，而是希望打造一個「功夫短劇宇宙」，為熱愛武俠的年輕人搭建展現才華的低門檻平台，藉此將中國武術這張珍貴的文化名片傳承下去。



李連杰近年鮮有作品產出，日前更是宣佈進軍微短劇。（李連杰微博圖片）

李連杰演出微短劇的消息引來不少關注。（李連杰微博圖片）

打造功夫短劇宇宙 甘當綠葉提攜後輩

3月31日李連杰參加「紅果春日劇會」，在活動上闡述了他對於短劇、武俠電影以及扶持年輕一代演員的想法。李連杰坦言，此次跨足新領域並非單純為了自己拍劇的慾望，而是為了解鎖一個長久以來的夢想——打造一個專屬的「功夫宇宙」平台，幫助熱愛功夫與武俠的年輕人圓夢，讓他們有機會在這個時代展示所學本領。他亦衷心感謝過往透過武功展示民族文化的前輩，期望能延續並傳承這份文化底蘊。

李連杰坦言選擇拍為短劇是想打造一個專屬的「功夫宇宙」平台，幫助熱愛功夫與武俠的年輕人圓夢。（微博圖片）

李連杰指出，相較於傳統的大型電影製作，微短劇的門檻確實較低，這能夠讓更多懷抱武術夢想的年輕人提供了更容易發揮才華與被大眾看見的契機。為此，他甘願在新劇中充當「綠葉」，全力為年輕演員搭橋鋪路，助力他們完成未來的夢想。

李連杰願為年輕演員搭橋鋪路完成夢想。（李連杰微博圖片）

參演內地微短劇 傳承珍貴中華武術名片

早在今年1月31日，李連杰便現身重慶，出席武俠微短劇《源力江湖》的開機儀式，正式宣告踏足該領域。雖然他在劇中僅擔綱特別主演，具體戲份暫時尚未對外公開，但他對這部作品與背後的文化意義寄予厚望。

今年1月31日李連杰便現身了武俠微短劇《源力江湖》的開機儀式。（微博圖片）

李連杰更在社交平台發佈影片，表示中華傳統文化綿延幾千年，作為一名武者，他衷心感謝過去無數透過武功展示民族文化的前輩，正是他們的引領才讓武術傳承至今。他認為「功夫」是一張非常珍貴的中國名片，需要大家好好珍惜這個品牌，而這正是他投身微短劇、推動武術文化傳承的最根本初衷。