中年好聲音4丨姚兵唱功獲激讚大進步　可嵐深V唱Eason神曲送亡友

《中年好聲音4》將於4月5日晚8點翡翠台播映「黑白榮耀換位賽」最終回，30強選手根據往績排名，分成上弦黑隊及下弦白隊，力爭24個晉級席位。



歌手們力爭24個晉級席位。（官方提供圖片）

出戰歌單如下（排名不分先後）：黑隊雷小雷《魔鬼中的天使》、楊嘉瓏《Fly Me To The Moon》、吳亦偉《吳亦偉》（原創歌）、范子睿《怎麼說我不愛你》和梁煜坤《嘉賓》，以及白隊陳逸璇《Never Enough》、許雲妮《讓我留在你身邊》、可嵐《你給我聽好》、姚兵《淚海》和周志康《悲哀代言人》。

姚兵廣東話大躍進獲車婉婉讚

今集其中一位焦點選手是「白羊君」姚兵（兵哥），選唱許茹芸 的《淚海》，獲評審們一致激讚由參賽至今進步神速，主持車婉婉更讚兵哥的廣東話大躍進：「我依家好清楚聽到你講嘢。」周國豐指兵哥捨棄了許茹芸的淒美版本，唱出「中年人澎湃版」《淚海》，谷婭溦則笑指兵哥一直扮羊食老虎：「你突然突飛猛進呀！」更讚兵哥唱低八度再轉高八度都應付自如。至於海兒笑言見到兵哥唱歌時腳震，但原來是好事：「呢種震係From腎上腺素，其實你係好興奮、好享受。」海兒建議兵哥下次演出時着質地較厚的褲，就不會被人發現腳震。

車婉婉讚姚兵廣東話與唱功都有進步。（官方提供圖片）

可嵐DeepV上陣唱Eason神曲送亡友

同樣獲評審們讚有進步的可嵐，穿上Deep V西裝性感上陣，明艷照人。可嵐哽咽透露選唱陳奕迅作品《你給我聽好》，原本是想送給一位朋友，但趕不及唱給對方聽：「有一個朋友睇唔開，過咗身！所以唱呢首歌我想鼓勵我哋每一日都有好多唔同嘅選擇，因為我哋仲有好多嘢可以做。」

可嵐特別選唱《你給我聽好》，鼓勵大家積極面對人生。（官方提供圖片）

可嵐唱功同樣獲讚有進步。（官方提供圖片）

另外，繼上集「黑白榮耀換位賽」第二回有白隊科亞高巴坐上榮耀寶座後，今集再有白隊隊員「反黑」成功！想知是否進步神速的兵哥和可嵐坐上榮耀座寶？就記住4月5日晚8點收看《中年好聲音4》。