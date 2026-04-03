唱錢丨郭偉亮太長氣遭森美夾走　沙律唱《陪著你走》驚現神準拍子

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持的互動音樂Game Show《唱錢》（英文名：Music Money Monster），4月4日八點半翡翠台播出第十集。今集《唱錢》邀得XiX擔任嘉賓，郭偉亮因擔心「親生女」表現而一度緊張到腳軟，更因太過囉唆而遭森美強行「架走」鬧出笑話。



好有Energy嘅三位女孩。（官方提供圖片）

《唱錢》今集嘉賓，是Eric Kwok「親生女」女團XiX—良玳瑩Crystal、楊秉頤Caitlin及繆昀希Charlotte，值得留意的是，三人之中，年紀最小的Charlotte/沙律只有17歲，最大的Crystal也只有19歲，但難得的是，三人全程零緊張零怯場，即使面對「緊張爸爸」Eric Kwok瘋狂逼迫，或是「跌入危險區」，三人仍能處變不驚應付各樣難題、堪稱「人細膽大」。

（左起）良玳瑩Crystal、繆昀希Charlotte、楊秉頤Caitlin。（官方提供圖片）

唱錢丨郭偉亮緊張到反眼叫輪椅

今集搶焦位，絕對是「緊張爸爸」Eric Kwok，雖然身為主持的Eric講明「冇事先通水」，但當三位囡囡正式落場時，Eric不但丟下拍檔Desta及森美走去親友席為愛女們打氣；於愛女輪流上陣挑戰「Sing盤」時，自稱忐忑不安的Eric不但打晒手勢示意「唱慢啲／唱快啲」，還一再做出「食拳頭」及反眼等虛脫表情，又因XiX決定太飄忽一度嚇到腳仔軟要「呼叫輪椅」。就算XiX不用唱歌期間，Eric一樣冇時停，不是企圖嘗試左右XiX闖關決定，就是對三女囉囉嗦嗦，結果不但遭森美喝斥：「家屬靜啲」，還一度遭森美「強行夾走」，相當爆笑。

Eric Kwok講咗咩搞到XiX咁驚恐？（官方提供圖片）

唱錢丨沙律驚現神準拍子

說回XiX表現，由於系統暫時只容許一人挑戰，故XiX正式挑戰前已分好崗位，Crystal是「型格擔綱」、沙律是「柔綱」、Caitlin則為「爆綱」，甚有創意。三人之中，以沙律率先出戰挑戰Level 1《陪著你走》，結果綜合成績達96.8%之餘，拍子亦高達98.8%，成績驕人！據知三人之中，有一人更成功唱出了100%的拍子準確率，欲知誰人如此厲害？密切留意新一集《唱錢》。