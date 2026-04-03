正義女神丨周嘉洛超強反差掀熱議　蔣祖曼劇拋面演技遭網友激讚

《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳、關旭總監製的全新律政劇，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映，主要演員有佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄等。在劇中周嘉洛飾演的鄭邵文裁判官轉變固有形象引起網友熱議，同時蔣祖曼演繹心地善良、缺乏自信兼內心滿是掙扎的鄭邵玲感化官演技深受網友好評。



《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品的全新律政劇。（公關提供）

周嘉洛飾演野心裁判官

《正義女神》審理了「躁父家暴少女案」及「離島三害案」，其中周嘉洛飾演的鄭邵文裁判官在審理「家暴少女案」過程中，帶出了與家姐鄭邵玲（蔣祖曼飾）的悲慘過去。童年鄭邵文（葉永康飾）與童年鄭邵玲（林靖文飾）飽受母親毒打，其中一次母親更企圖放火燒死二人，為了保護弟弟，鄭邵玲大義滅親報警…...基於自身遭遇，生性善良的邵玲對案件中受害女童余樂貝（黃可盈飾）更是同情，並希望邵文能站在女童立場判案令施暴父親付出代價。可惜最後因女童臨時改口供，邵文判了施暴父親無罪，令相依為命的鄭氏姊弟關係生變......

周嘉洛第三集精彩演出。（公關提供）

網民對周嘉洛轉形反應兩極

近年因《愛‧回家之開心速遞》的「廢青金城安」形象深入民心的周嘉洛，一次徹底撇甩金城安味道，收起一貫的嬉皮笑臉，駕上金屬框眼鏡及穿上筆挺西裝，以冷靜、深藏不露、專業內斂的氣場，飾演睿智又充滿城俯及野心的裁判官鄭邵文，成功一出場即引發熱討。對於周嘉洛的「改頭換面」，網民反應兩極，小部分網民笑言看到「嚴肅周嘉洛」感到不習慣，但大部分網民均對嘉洛仔的新嘗試讚不絕口，大讚有新鮮感之餘，更認為周嘉洛的角色十分貼近現實！網民：「好少見佢咁正經」、「睇唔慣」、「安仔（周嘉洛）法官先專業，公私分明，親人都唔講得案情」、「我覺得周嘉洛不笱言笑、冷酷無情、攀附權貴想向上爬嘅人設都好合理」、「周嘉洛算係演到呢個角色特質」、「有驚喜」、「有畀心機」、「有進步」、「演得非常好，做藝人唔好定型」、「開拓新形象」、「這部劇真的讓許多演員有機會發揮」。

周嘉洛第三集精彩演出。（公關提供）

其實周嘉洛今次一洗固有形象飾演的鄭官，在內地也引發了高度迴響，不少內地粉絲大讚青靚白淨的他好靚仔，激讚「帥出新高度」的同時，還指他展現了可塑性極高的男神魅力，並被指在大灣區人氣急升。談到新劇角色，周嘉洛接受tvb.com獨家訪問時坦言很開心能獲得今次這個新挑戰：「因為對我嚟講係好新鮮有趣嘅事，我冇呈現過呢面畀觀眾睇過。」又笑言因自己是I人，故此其實與鄭邵文有不少相似的地方：「雖然我對外係外向，但其實我私下好鍾意靜，唔係成日講嘢。同埋我同鄭邵文一樣，都係好理性處理事情，冇咩起伏好大嘅情緒，呢個都係我嘅工作態度。」

周嘉洛第三集精彩演出。（公關提供）

網民怒讚蔣祖曼演技

至於同樣演繹出全新形象還有蔣祖曼（Joman），過往多飾演專業知性女性的Joman，這次收起一貫的「鋒利感」，演繹心地善良、溫婉、缺乏自信兼內心滿是掙扎的鄭邵玲感化官，處事手法亦比以往角色軟性得多，同樣給出了超強新鮮感。搞笑的是，由於Joman之前在《新聞女王2》演繹的霸氣女強人Diana太深入民心。

蔣祖曼第三集精彩演出。（公關提供）

有網民直頭認不出是由同一位演員飾演，激讚Joman演技爐火純青：「哇！演得真好，我都沒意識到是同一個人，真的演甚麼像甚麼，氣場完全不一樣」、「塑造性很強」、「一人千面，演技真絕」、「無力感眼神很傳神」、「鄭邵玲溫柔到不得了」、「造型的重要性」。還有網民盤點了Joman以往的角色，包括《新聞女王2》Diana、《法言人》Hazel、《法證先鋒VI：倖存者的救贖》Nana、《鐵探》Iris等8大角色，大讚她是沒有之一的「劇拋面」（意思演什麼像什麼）代表人物。

《新聞女王2》Diana。（公關提供）

佳導親自解答蔣祖曼迷思

Joman受訪時，亦坦言鄭邵玲是其入行以來最溫柔角色，並透露除了自己在對白方面花了點小心思外，還感激梳化同事的幫忙：「主要都係講對白慢番啲、輕番啲，同埋真係好感激個造型超級幫到手，令成件事更有說服力。其實作為演員，都好希望每次觀眾都唔認得自己就最好，因為有全新嘅感覺畀到佢哋。」、「其實鄭邵玲呢個角色同我自己係好似架，雖然我平時講嘢唔係溫柔嘅，但我哋諗法好似，我有朋友睇完套劇都有Send message畀我話『真係同你一模一樣喎』。我都有問佳導，點解你咁犀利，知道我心底係個咁嘅人呢？你係咪知道所以咁安排呢，但佢就笑而不語，我都想知佢到底係咁叻，定真係咁橋，哈。」

蔣祖曼第三集精彩演出。（公關提供）

就Joman疑問轉達佳導，佳導笑言：「我知佢係咁嘅性格，因為我識佢老公，呢個女仔有幾好，係一早人所共知，所以我寫咗呢個角色畀佢。佢做完《正義》，我睇到佢加強自信後會有唔同，所以再有Diana呢個角色。」

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蔣祖曼評周嘉洛真實人品

在劇中與周嘉洛有大量對手戲的Joman，被問到其眼中嘉洛真實性格時，她笑言確是既有活潑亦有沉默：「初初同佢開工，發現佢每一朝都好開心，都好有禮貌。但熟咗就發現佢唔係keep住咁hyper，有次我拍完《正義》同佢返香港，發現佢成程車都好靜，我就問佢係咪唔開心，佢話唔係呀，佢話佢冇乜講嘢係因為覺得大家熟咗舒服，其實每個人都有好多面，我覺得兩面都係嘉洛。」