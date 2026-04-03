正義女神｜佘詩曼判詞鬧爆包庇家長獲讚　戴祖儀被讚神還原律師

由鍾澍佳、關旭總監製的TVB律政劇《正義女神》，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。在日前播出的一集中，佘詩曼在《正義女神》中以律師夢圓夢，憑藉洗盡「Man姐」味的專業演出與發人深省的家教判詞引發全網熱烈共鳴。而法律系出身的戴祖儀則展現高度敬業精神，在發燒及狂流鼻涕的情況下仍堅持拍畢長對白法庭戲，獲網民大讚演出亮眼。



《正義女神》最新一集中繼續審理「離島三害案」。（官方提供圖片）

4月2日一集《正義女神》繼續審理「離島三害案」。為求幫當事人脫罪，辯方律師高淑樺（陳煒飾）企圖將罪名推在「第四名疑犯」譚卓飛（沈瞳伽飾）身上，不過經言官（佘詩曼飾）深入調查、及於庭上逼問三害之一的夏兆倫（劉頌鵬飾）後，竟揭出譚卓飛早已死亡的驚人內情……

呢場戲都係阿佘嘅金句。（官方提供圖片）

正義女神｜佘詩曼正義女神判詞惹強烈共鳴

言官就「離島三害案」的判詞：「我想提醒各位家長，少年變壞不是一朝一夕嘅事，雖然當今嘅法例，父母係唔需要為犯罪嘅子女而負上刑事責任，但是作為父母，生而不教，盲目包庇，只會令佢哋變本加厲，無惡不作，毀咗佢哋一生之餘，自己亦終生抱撼」，內容除針對劇中一再包庇兒子的高淑樺，對不少當今家長亦是當頭棒喝，加上阿佘說畢判詞後，與陳煒的憤怒互睥極有戲場及氣場，播出後在內地及香港引發極大迴響，網民大讚台詞真實兼發人深省，大讚劇集別具社會意義：「判詞真的寫得好好」、「要收藏提點自己」；網民還大讚感受得到佘詩曼在咬字及語氣下了不少功夫，去塑造沒有Man姐味道的「正義女神」言官：「看得出阿佘付出了很多努力，咬字氣息表達完完全全沒有Man姐的影子」。

網民還大讚感受得到佘詩曼在咬字及語氣下了不少功夫。（官方提供圖片）

日前阿佘與總監製鍾澍佳的Podcast提到，阿佘談到小時候確實曾夢想做律師，並曾想報讀法律，皆因她喜歡伸張正義！又興奮地表示很開心佳導找她演言惠之：「好多謝你搵我演言惠之，我好開心，爽晒！因為我一路好想開律政戲，我好想做（演）律師，因為我覺得係伸張正義。我細個讀書時有諗過讀律師（法律），但知道要讀好多年我就卻步咗。」阿佘還大讚《正義女神》劇本吸引：「首先係對社會有貢獻，因為小朋友老土啲講真係未來社會棟樑，如果你唔教好佢哋，我哋將來嘅社會會點呢？」、「我覺得《正義女神》可以一家人一齊睇，由家長同仔女去探討箇中案件、同點解發生呢啲事，大家應該點溝通，我覺得係既有劇情又有教育意義，同埋有追看性。」

阿佘原來曾經諗過讀法律。（官方提供圖片）

阿佘喺《正義女神》亦有好多溫柔又慈愛一面。（官方提供圖片）

正義女神｜戴祖儀發燒演檢控官被讚神還原律師

另畢業於英國知名學府法律系的戴祖儀Joey，在劇中飾演檢控官林雅晴，前幾集中，Joey檢控「離島三害」期間全程說話鏗鏘、振振有詞，而且無論說話態度、神緒表情抑或肢體語言均相當自信兼有說服力，獲網民大讚恍如真的檢控官一樣，演出相當亮眼！Joey接受官方訪問時，坦言演繹檢控官角色確實事半功倍：「我會知道喺個庭度會發生咩事同埋應該點樣做，所以係事半功倍。不過因為始終係戲劇，所以我演繹時有時會大聲啲、希望張力會大啲，其實我之前自己跟師傅上庭做Intern時，啲律師同法官都比較靜同細聲。」

估唔到呢場戲戴祖儀拍得咁辛苦。（官方提供圖片）

笑言自覺記性不俗的Joey，談到今次飾演檢控官要背誦大量硬料及細節、包括案情、涉案人物及事發時間等，加上要一輪嘴於開庭時向法官加以陳述，所以對白確實特別特別長，當中尤其「離島三害案」情況最為誇張：「真係好長好大段對白，我記得我係好早之前已特別Mark低呢段一早開始記。」Joey又謂拍攝相關場口時，因為突然生病，令她講對白時一度流晒鼻涕，令她相當難忘。「其實拍攝前我係幾有信心，因為覺得自己背得好好，點知去到嗰日拍到夜晚時我開始病，跟住去到再夜啲拍呢場時，我真係勁病仲要發燒，要喺呢個Moment演呢段戲，其實我內心係好緊張。而去到真係要拍時，我記得自己一輪嘴係咁講講講，唔知點解去到一個位要用鼻嘅氣聲時，我就流咗兩淌鼻涕。所以每次去到嗰個位，都要呻一呻鼻涕再嚟過，搞到我都有少少唔好意思。」