正義女神丨倪嘉雯挑戰低胸裝緊張到心口紅　特意向陳煒請教防走光

由鍾澍佳、關旭總監製的律政劇《正義女神》，倪嘉雯在《正義女神》一改清純形象，挑戰性感補習老師角色，因低胸執筆戲份被網民熱捧為「仙氣女神」及「少年版陳自瑤」。首度演大尺度戲份的她坦言緊張到心口通紅，拍攝前更特意向陳煒請教防走光秘技，並大讚對手劉倬昕私下幽默且體貼。



倪嘉雯在劇中一改一貫清純氣質，飾演開放又貪玩的補習老師。（官方提供圖片）

4月2日一集《正義女神》一焦點劇情，是《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女新人」得主倪嘉雯飾演的補習老師Lydia。倪嘉雯在劇中一改一貫清純氣質，飾演開放又貪玩的補習老師，不但幫高成彬（劉倬昕飾）補習時顧住玩電話，一聽到可以未夠鐘就落堂去玩時，更興奮到跌到成地係筆；Lydia俯身執筆期間，由於身穿低胸衣服，令高成彬動了歪念；之後高成彬與Lydia相約行山，期間高成彬向Lydia露出陰森笑容＋古怪眼神，令大批網民擔心Lydia安全。

劉倬昕與倪嘉雯行山期間，劉倬昕露出陰森表情。（官方提供圖片）

正義女神丨倪嘉雯低胸戲緊張到心口紅晒

雖然Lydia生死掀動不少網民情緒，但有網民卻錯重點大讚倪嘉雯顏值。為了突顯Lydia對高成彬的吸引力，劇組刻意將「登山Lydia」拍到仙氣爆燈，加上倪嘉雯的無敵甜笑，圈粉力極強，令第四集在內地播出後，網民對倪嘉雯的顏值高度好評，更有人指她是陳自瑤＋徐淑敏＋龔嘉欣混合體：「TVB真會選角，Lydia好好看」、「樣子很有辨識度，不是一般網紅面」、「像Yoyo剛出道時的樣子」、「又美又年輕」、「很甜很正氣」、「目前新生代就對她有好感」、「很有靈氣」、「很適合演黃蓉」。

網民大讚倪嘉雯顏值。（官方提供圖片）

極受內地香港網民歡迎的倪嘉雯，笑言Lydia算是她拍劇以來最大「尺度」角色，並笑言有即場向陳煒請教防走光秘技：「因為我之前都係接開乖乖女角色，所以呢個對我嚟講都算係大挑戰嘅角色，因為我之前都冇演過咁大尺度。我好記得拍心口走光嗰場時，我好疑惑點樣先唔會真係走光，好彩當時現場煒哥咁啱喺度，我就請教佢，好多謝煒哥教我點做好防護措施，因為我真係冇經驗，唔知點樣保護好自己之餘，又可以配合到鏡頭拍到個效果。」若細心追劇，不難發現倪嘉雯拍攝相關場口時，一度緊張至心口及雙腿通紅，相當可愛，倪嘉雯亦坦言拍攝時候其實蠻緊張。

倪嘉雯笑言Lydia算是她拍劇以來最大「尺度」角色。（官方提供圖片）

正義女神丨倪嘉雯讚劉倬昕私下勁活潑又幽默

而談到首度合作劉倬昕，倪嘉雯透露二人私底下相處勁愉快：「其實劉倬昕本身好活潑開朗又幽默嘅人，同埋我覺得佢好犀利，佢一Roll機就可以秒變好恐怖嘅高成彬。我知道佢呢個角色好難做，但佢都Handle得好好同事前做咗好多功課。同埋行山場口，佢都有好Take Care我，因為啲山路都有啲位幾難行、拍嗰日又大風，佢都會扶一扶我。」