正義女神｜陳煒親選對手演火辣床戲一度咀到嘴歪　老公睇完竟嫌短

全新律政劇《正義女神》正在TVB熱播，日前播出的第四集中陳煒（煒哥）與「TVB御用外國人」 古天祥上演一場極具視覺衝擊的床戲，火辣程度令觀眾驚嘆連連。



陳煒與古天祥上演火辣床戲。（《正義女神》劇集截圖）

一度錫到「嘴都歪」。（《正義女神》劇集截圖）

陳煒更被古天祥推倒在床上，晒出白滑美腿。（《正義女神》劇集截圖）

私伙內衣上陣大騷美腿

在該集重頭戲中，陳煒展現出入行以來少見的大尺度。她身穿火辣內衣坐在古天祥身上纏綿，兩人吻得難分難解，一度「咀到歪」，視覺衝擊力驚人。煒哥於劇中大方展露豐滿上圍及白滑大腿，最後更被古天祥推倒在床上，畫面極度誘人。煒哥事後透露，為了呈現最佳視覺效果，拍攝時穿的是自備私伙內衣，並表示：「其實拍呢場戲係拍咗好多，但最後剪出嚟嘅唔多。」

陳煒私伙內衣上陣。（《正義女神》劇集截圖）

煒哥親自指名對手

原來這場精彩合作是由陳煒親自促成。她透露：「當時監製問我想要邊個男演員，仲話邊個都得。」為了減低尷尬感並確保默契，煒哥提議邀請曾合作親熱戲的老搭檔古天祥演出：「記得曾經有一次嘅情人節promo，佢同我一齊拍嗰陣時，已經有床戲。所以係好正，咁所以一不離二，做生不如做熟。」

兩人曾多次合作。（ig@koocarlos）

老公睇完反問：點解咁短？

作為人妻，煒哥在接拍前已預先向老公「備案」。沒想到老公看完正式播出的片段後，反應卻出人意表。煒哥笑言：「佢竟然話點解段戲咁短！」這種幽默的回應不但展現出對太太事業的百分百支持，更令一眾網民大讚這對夫妻的相處模式超級甜蜜。

陳煒和老公好恩愛！（ig@alicechanwai）

陳煒好性感。(陳煒ig)