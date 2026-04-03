正義女神｜佘詩曼傾囊相授指導後輩　劉倬昕感激提攜克服喊戲

由無綫（TVB）與優酷聯合出品的全新律政劇《正義女神Themis》目前正在熱播中。「四屆視后」佘詩曼不僅在幕前大放異彩，幕後更化身「戲劇導師」傾囊相授，悉心提攜後輩。日前釋出的幕後花絮中，阿佘親自指導新人的畫面獲網民一致激讚。同劇演員劉倬昕亦大方分享，感激阿佘的親身示範與引導，讓她成功克服難度極高的法庭爆喊戲。



由佘詩曼主演的全新律政劇《正義女神Themis》目前正在熱播中。（TVB）

佘詩曼化身戲劇導師 傾囊相授獲網民激讚

佘詩曼工作室此前曾釋出一段片場花絮，展現了阿佘在鏡頭外溫暖的前輩風範。影片中，她化身為「戲劇導師」，極具耐心地指導後輩演員如何入戲。無論是情緒的精準拿捏，還是微表情等細節處理，阿佘都毫不藏私地一一提點。

佘詩曼工作室此前曾釋出一段片場花絮，展現了阿佘在鏡頭外溫暖的前輩風範。（微博＠佘詩曼工作室）

影片中，她化身為「戲劇導師」，極具耐心地指導後輩演員如何入戲。（微博＠佘詩曼工作室）

無論是情緒的精準拿捏，還是微表情等細節處理，阿佘都毫不藏私地一一提點。（微博＠佘詩曼工作室）

這段花絮曝光後引發網民熱烈迴響，大眾一面倒狂讚，紛紛留言表示終於明白她為何能奪得四屆視后殊榮，並高度讚賞她不僅樂於提攜新人，對劇本的分析與解讀也相當認真透徹。

最終後輩演員的表演效果都獲得了佘詩曼認可。（微博＠佘詩曼工作室）

這段花絮曝光後引發網民熱烈迴響，大眾一面倒狂讚，紛紛留言表示終於明白她為何能奪得四屆視后殊榮。（微博＠佘詩曼工作室）

網民高度讚賞她不僅樂於提攜新人，對劇本的分析與解讀也相當認真透徹。（微博＠佘詩曼工作室）

劉倬昕演技大爆發 感激阿佘親授「催淚秘訣」

劇中備受矚目的另一亮點，落在飾演「高成彬」的演員劉倬昕身上。她在第一集中展現了極具層次與張力的演技，流暢地切換了無辜與無力、愧疚及極痛，以及極致邪惡這三種截然不同的極端情緒。她憑藉斗大的淚珠、哭至扭曲的五官以及嚴重顫抖的聲音，將角色內心的掙扎發揮得淋漓盡致。每一種情緒都拿捏得相當到位，強大的感染力成功贏得大批網民的正面評價。

劉倬昕在法庭上七情上面、聲淚俱下否認推小朋友落街。（TVB）

網民笑言見到高成彬副眼鏡都驚。（TVB）

劉倬昕在受訪時謙虛地坦言，由於自己現實中性格活潑開朗，要進入高成彬這個極度陰沉、總是把想法藏在心底的角色，其實面臨極大的難度。談及最具挑戰性的法庭自辯爆喊戲，平時極少流淚的她一度異想天開，嘗試用「擴張鼻孔」的方法來輔助自己哭泣，但去到現場仍需依靠進入角色狀態。在她面臨瓶頸時，佘詩曼親自傳授秘訣，引導她去想像「親眼目睹小朋友跌落街」的極致無助感。阿佘更在現場親身示範，瞬間做到眼眶泛淚。這份神級的演技感染力，成功幫助劉倬昕精準捕捉到角色所需的委屈與痛心，順利完成這場高難度的重頭戲。