中山美穗過世1年多　官網宣佈「倒數6天」永久關閉　感謝多年支持

於2024年12月突然離世的中山美穗（享年54歲）的官方網站於23日更新，宣佈網站將在3月底正式關閉。



網站公告寫道：

正如2024年12月20日（周五）所通知的，中山美穗官方網站將於2026年3月31日關閉。衷心感謝各位一直以來瀏覽本站併為她應援。

《情書》成為中山美穗的代表作。（《情書》劇照）

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公告全文

【重要】關於中山美穗官方網站關閉的通知感謝各位一直以來支持中山美穗官方粉絲俱樂部「Langue de Chat」

正如2024年12月20日（周五）所通知的，中山美穗官方網站將於2026年3月31日關閉。衷心感謝各位一直以來瀏覽本站併為她應援

【網站可訪問期限】至2026年3月31日（周二）23:59為止



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