一周星星｜陳自瑤喊話郭富城負責任　黃翠如自爆當年宣布婚訊內幕

《一周星星》於4月5日晚10點05分播出第十七集，請來了圈中著名的「閨密團」——陳自瑤（Yoyo）、連詩雅（Shiga）及黃翠如將擔任嘉賓，三人罕有接受訪問，這一切皆因主持區永權（Albert）特意牽線，他與黃翠如的熟識讓這一訪問成為可能。三人自合作劇集《那些我愛過的人》結緣後成為好姊妹，主持區永權更笑稱這組合為「SPY」，取其英文名字頭，絕對是「特務級」的深厚情誼！



《一周星星》於周日晚（5日）10點05分播出第十七集。（公關提供）

陳自瑤連詩雅黃翠如親揭變「閨密」真相

談到這段姊妹情，三人性格各異卻意外合拍。由拍劇後Shiga主動發起行山、瑜伽聚會開始，這段關係便一發不可收拾。翠如在節目中大爆，Shiga與Yoyo私下互稱「Baby」，甜蜜程度令她直呼：「畀佢哋兩個份甜浸滿咗！」

翠如在節目中大爆，Shiga與Yoyo私下互稱「Baby」。（公關提供）

雖然平日打鬧，但這份友誼背後其實藏着洋蔥。翠如感性表示，三人是在彼此人生的低谷期聚在一起，互相陪着對方捱過難關：「我哋知道大家無數咁多嘅嘢，我哋呢份友誼好強嘅原因，係我哋互相撐住行過嚟。每逢走埋一齊，我哋都係『關心大家嘅靈魂』。」

陳自瑤（Yoyo）、連詩雅（Shiga）及黃翠如擔任嘉賓。（公關提供）

陳自瑤搞笑喊話郭富城「負責任」

在「你問我答」環節，製作組找來林保怡、衛詩雅、洪永城、Shiga老公陳家樂以及翠如老公蕭正楠，透過影片向三人發出連環提問！此外，節目組更特意找來Yoyo首部參演劇集《赤沙印記@四葉草.2》的珍貴片段。片中驚現郭富城遇上踩單車的Yoyo，當年Yoyo那句台詞：「我唔理啊，你要負責呀！」可愛模樣，更成為經典。

Yoyo首部參演劇集《赤沙印記@四葉草.2》片段，好可愛！（公關提供）

Yoyo在節目中大爆，當時本身完全不會踩單車的她竟然即場「速成」學踩單車。事隔多年，Yoyo更隔空向城城喊話：「我都好想（再合作），而家仲有無機會呀？」、「Aaron你要負責任！」

Yoyo更隔空向城城喊話： Aaron你要負責任！（公關提供）

黃翠如揭當年宣佈婚訊內幕

提到經典場面，當然少不了《萬千星輝頒獎典禮2018》中，蕭正楠突然宣布與黃翠如婚訊的一幕。翠如在節目中首度揭開背後「驚險」內幕，原來她事前完全不知情，甚至差點就錯過了這個歷史時刻：「公司叫我返嚟做頒獎嘉賓，其實我本來已經推咗，係last moment先知（要返嚟）。」

《萬千星輝頒獎典禮2018》中，蕭正楠突然宣布與黃翠如婚訊的一幕。（公關提供）

翠如在節目中首度揭開背後「驚險」內幕。（公關提供）

節目尾聲，三人更會讀出寫給「十年後的對方」的信，真摯情感絕對令觀眾動容。想知道更多「SPY」閨密團的感人與爆笑往事？敬請密切留意今晚播出的《一周星星》！