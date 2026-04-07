46歲官恩娜峇里島度假曬三點式泳衣　獲老公寵愛婉拒復出開騷請求

現年46歲的官恩娜（Ella）自婚後淡出娛樂圈，專心相夫教子，近日她趁著假期與家人飛往峇里島度假，罕有地大派福利，曬出三點式性感泳裝照。曾走過面癱低谷的她，如今不僅狀態絕佳、少女味濃，更被網民大讚顏值超越人生巔峰。面對大眾熱烈期盼她復出的呼聲，她也親自作出回應，坦言現階段仍以家庭為重。



官恩娜於2015年與中法混血醫生男友結婚，育有一子一女。（IG@koonella）

峇里島大解放曬三點式 少女體態驚豔全網

官恩娜近日趁著復活節長假期，一家四口前往印尼峇里島享受陽光與海灘。一向低調的她罕有地在社交平台大派福利，分享了多張性感的三點式泳衣照。照片中的官恩娜紮起青春可愛的孖辮，完美展現出纖幼的腰肢與驕人的上圍，全身上下均勻零贅肉，少女味滿瀉。此外，她還分享了在海底潛水的絕美照片，猶如化身真人版美人魚，在水中與海龜及魚群一同暢泳，畫面相當唯美。

一向低調的官恩娜此次罕有地在社交平台大派福利。（IG@koonella）

此外，她還分享了在海底潛水的絕美照片，猶如化身真人版美人魚。（IG@koonella）

走出面癱陰霾迎來巔峰 獲老公寵愛享受私人時光

回顧官恩娜的演藝之路，她曾在2014年不幸患上貝爾氏麻痺症導致右半邊面癱瘓，一度令她情緒崩潰。幸好康復後，她於翌年與中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet低調完婚，隨後淡出幕前專心照顧家庭。

官恩娜2014年不幸患上貝爾氏麻痺症，康復後與中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet低調完婚，隨後淡出幕前專心照顧家庭。（IG@koonella）

這次峇里島之旅，官恩娜的老公「一拖二」幫忙湊仔，十分體貼。（IG@koonella）

雖然已是兩孩之母，但擔任全職媽媽的官恩娜顏值不降反升，甚至有網民認為她比生育前做歌手的時期更加美麗迷人。這次峇里島之旅，她雖然起初笑稱「媽媽不能休息」，但隨後透露請了保姆幫忙，而體貼的老公更是「一拖二」幫忙湊仔，讓她能擁有片刻的私人時間，好好放鬆兼拍下靚相曬身材，盡顯備受寵愛的幸福生活。

雖然已是兩子之母，但官恩娜的身材依然保養得宜。（IG@koonella）

官恩娜專門發條片哭訴隻腳被咬得好痕。（IG@koonella）

婉拒網民復出開騷訴求 坦言現階段專注家庭

早前，官恩娜曾在社交平台上載了一段影片，紀錄了她從嬰幼兒、童年、少女時期到現在的蛻變過程。影片中可見她從小就擁有一雙精靈的大眼睛，並展現了學習鋼琴、開朗遊玩的純真童年，後段則分享了她成年後四處旅遊、享受人生的愜意時光。這段回憶殺影片引來大批想念她的網民留言，紛紛召喚她「復出」。

早前，官恩娜曾在社交平台上載了一段影片，紀錄了她從嬰幼兒、童年、少女時期到現在的蛻變過程。留言區裏網民紛紛召喚她「復出」。（IG@koonella）

對此，已經淡出多年的官恩娜特地現身回覆，她由衷感謝大家的支持，並坦言自己有時也會懷念以前唱歌的日子。不過，她深明人生有許多不同的階段，目前這個階段她仍希望將重心放在家庭上，因此婉拒了復出的提議，表示暫時未必有機會在幕前與大家見面。