我們不是什麼｜邱禮濤自資新片期望有好成績　坦言︰2400萬先回本

香港導演邱禮濤今日（6/4）現身將軍澳，出席其最新自資作品《我們不是什麼》的見面會。現場氣氛熱烈，兩位男主角 AK（江𤒹生）及 陳毅燊的粉絲更早早到場拉起應援橫額，場面壯觀。一向敢言的邱導在專訪中大爆電影背後的重重難關，更直言這場「自資豪賭」的壓力非同小可。

全新電影《我們不是什麼》，今日（6/4）於將軍澳舉行見面會。（陳順禎攝）

「回本紅線」二千四百萬

作為圈中知名導演，邱禮濤這次選擇挑戰自我，親自出資拍攝《我們不是什麼》。被問到票房目標時，他毫不避諱地給出了一個數字：「如果計返投資同製作，呢部戲起碼要收到二千四百萬先算正式回本。」

邱導坦言，雖然票房數字重要，但他更在乎的是觀眾的連結：「拍部戲出嚟唔係擺喺屋企自己睇，最重要係多啲觀眾入去支持。如果大家鍾意，我當然開心，如果有負評，我也會視為下一部作品的借鑒。」

邱禮濤這次選擇挑戰自我，親自出資千萬拍攝《我們不是什麼》。（《我們不是什麼》劇照）

三級片限制與排片挑戰

《我們不是什麼》被列為三級片，這在現時低迷的電影市場中無疑是一大挑戰。邱導承認這會直接影響入場人次，因為失去了家庭觀眾的「基本盤」。

對於戲院的排片情況，邱導表現得十分理性：「我明白戲院係商業運作，有部熱門卡通片喺度，佢哋排片一定有考慮。雖然目前排片量尚算合理，但我當然希望院線可以多加支持，只要觀眾支持度高，場次自然會增加。」

回應改期風波：退後一步是正確決定

此片上映之路一波三折，曾因早前大埔火災事件而被迫延期。邱導表示自己向來以「理性科學」出發，並不迷信，但亦感嘆改期確實不易：「其實而家睇到有咁好嘅反應我都好安慰，睇返當日，我唔係迷信，我本身都好理性科學，你睇以往改期嘅電影，都係有啲問題，咁所以當日我又唔係好想改期，但嗰單嘢又實在太大，我退後一步，唔好當自己拍部戲，我自己都有感覺啦，我覺得延期係啱嘅，而家我回頭諗返，係正確嘅抉擇。而我總明白地球上有啲嘢仲有第一次嘅，希望大家送我一個第一次。」

邱禮濤自資新片坦言2400萬先回本。（陳順禎攝）