TVB「御用醫生」郭田葰變身吸金司儀　驚艷逆齡外貌盡顯保養功力

撰文：亞瑟
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TVB「御用醫生」郭田葰2022年離巢後，憑藉醫科背景及精通六國語言的優勢，成功轉戰司儀界並成為健康產品代言寵兒，迎來事業高峰。近日他親自招待當年澳洲求學時的寄宿家庭成員，其「逆齡」外貌更引發網民熱議。郭田葰亦自爆未來計劃會返澳洲開診所，重拾醫生本業。

TVB「御用醫生」郭田葰離開無線（IG＠marcuskwok）

郭田葰精通六國語言變身星級司儀

曾被譽為TVB「御用醫生」的郭田葰，自2009年透過參選香港先生選舉踏入演藝圈，多年來在螢幕上演活了近50次醫生角色。現實中的他其實擁有真材實料，是一名專業的急症室醫生。自2022年決定告別無綫、重回自由身後，他轉戰司儀界展現驚人天賦。

郭田葰在《明城北急症室》飾演林紹良醫生（IG＠marcuskwok）

憑藉精通粵語、英語、普通話、印尼語、日語及韓文等六種語言的語言優勢，令他在商業活動與發布會中應對自如，攀上事業新高峰。由於無線中的醫生形象專業正面，又兼具醫生背景，更吸引大批健康產品爭相邀請擔任代言。

郭田葰拍攝健肝素廣告，直言一定會選對自己身體有益的保健品。（IG＠marcuskwok）

郭田葰「逆齡」外貌成網民焦點

近日，郭田葰於社交平台分享了一輯溫馨相片。他化身地道導遊，親自接待從澳洲遠道而來、當年他在當地升學時的寄宿家庭成員。一行人走訪海濱長廊散步，並在咖啡店享受愜意的High Tea。

郭田葰重情重義帶「澳洲家人」遊香港（IG＠marcuskwok）

除了盡顯重情重義的一面，網民的視線紛紛落在他的「保養功力」上。相中的他肌膚緊緻、秀髮烏黑濃密，完全看不出歲月痕跡，充滿活力的「逆齡」狀態引起熱烈討論。

完全睇唔出郭田葰已經四十幾歲了。（IG＠marcuskwok）

郭田葰自爆未來擬回澳洲開診所

郭田葰的成長背景相當國際化，自小隨家人遷居印尼、新加坡及馬來西亞。16歲移居澳洲後，他憑實力考入墨爾本蒙納士大學醫科，並於24歲正式掛牌成為醫生，投身急症室最前線。即便在娛樂圈闖出名堂，他依然沒忘記行醫初心。他在訪談中透露，除了現時的司儀工作，未來更有意計劃重返澳洲開設個人診所，正式重拾醫護身份服務大眾。

郭醫生生活健康又規律。（IG＠marcuskwok）
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