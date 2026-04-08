陳曉華海邊露腰大騷馬甲線逆天長腿　撇甩朱敏瀚只限閨密同行

陳曉華近日於海邊大派福利，身穿露腰裝大騷健身有成的馬甲線及逆天長腿，惹來陳煒與游嘉欣留言激讚。儘管與朱敏瀚緋聞傳得沸沸揚揚，她卻自爆海邊行程「只限閨蜜」，實行撇下緋聞男友獨自展現女神氣場。



陳曉華海邊大曬身材。（IG@herachann）

無綫（TVB）人氣花旦陳曉華與朱敏瀚的緋聞傳得沸沸揚揚，雖然兩位當事人至今仍未正式公開認愛，但在外界眼中早已是公認的一對。不過，這位前港姐冠軍似乎更享受與好姊妹共度時光。4月7日，她在社交平台分享了一組在海邊曬太陽的福利靚相，並感性留言：「不太喜歡到海邊，但有陽光的話可以，有閨蜜的話更加可以！」隻字未提傳聞中的男友，實行以「閨密萬歲」的姿態享受日光浴。

露腰裝驚現馬甲線 陳煒游嘉欣睇到嘩嘩聲

在曝光的照片中，陳曉華罕有以清爽造型亮相，上身穿上超短露腰小背心，下身則配搭短裙仔，完美展現其玲瓏浮凸的曲線，腹部更隱約見到鍛鍊有素的馬甲線。除了緊緻的身材比例，她那一身招牌的白滑肌膚及逆天大長腿亦非常吸睛，女神氣場全開！

陳曉華感性留言：「不太喜歡到海邊，但有陽光的話可以，有閨蜜的話更加可以！」（IG@herachann）

這組靚相隨即引來圈中好友圍觀，陳煒（煒哥）忍不住留言大讚：「陳曉華嘩嘩嘩！」而同樣擁有女神稱號的游嘉欣亦留言激讚：「太美了！」網民紛紛表示陳曉華狀態大勇，Fit到漏油的身材簡直是「流量密碼」。

陳曉華展示逆天大長腿。（IG@herachann）

陳曉華靚照瞬間引來圈中好友圍觀。（IG@herachann）

雖然陳曉華自爆對海邊「感覺一般」，只對陽光與閨密情有獨鍾，但相片中卻不見其口中的閨密或朱敏瀚身影，個別網民更調侃朱敏瀚是否負責掌鏡的一員。