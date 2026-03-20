Grand住享樂人生｜高海寧歎盡百萬豪車　夥拍陳曉華探世界第1酒吧

繼早前《Grand 住去台北》、《Grand 住去大阪》及《Grand 住去利物浦》，為觀眾帶來耳目一新的豪華旅遊體驗後，無綫全新一輯《Grand住》系列—《Grand住享樂人生》將強勢回歸，由高海寧（高Ling）主持，並於3月21日晚起一連四集，逢周六晚8點翡翠台播映，首集高海寧將強勢領軍，夥拍陳曉華探索極致奢華品味 。



高Ling與中菜名廚李文星交流，並於國際知名中菜餐廳品嚐頂級佳餚。（官方提供圖片）

今次高Ling將全面升級，向多個領域的專家與達人取經，並聯同星級嘉賓，引領觀眾從「環球旅遊」、「運動科技潮流」與「培育菁英新生代」三大面向，深入了解如何真正地「Grand住享樂人生」，品味生活極致，同時追求身心靈全方位健康。

高海寧與陳曉華帶大家拜訪一間被譽為「世一」的酒吧大歎這份世界級的微醺享受。（官方提供圖片）

Grand住享樂人生｜高海寧一集歎盡三架靚車

3月21日晚播出的首集嘉賓除有近年人氣急升的無綫小花陳曉華，還有著名玄學家蘇民峰、頂級中菜名廚李文星、跑車收藏家Alan Tang，及曾為奧斯卡頒獎典禮After party調酒的天才型調酒師Lorenzo Antinori。來自羅馬的Lorenzo於三年前創立這間被譽為「世一」、並於今年「世界50最佳酒吧」中勇奪全球第一殊榮的酒吧，為了隆重其事，高Ling與陳曉華穿上性感華麗晚裝，大歎橄欖油Cocktail。

來自羅馬的Lorenzo今年更於「世界50最佳酒吧」中勇奪全球第一的殊榮。（官方提供圖片）

品嚐由天才型調酒師Lorenzo Antinori親自炮製的絕頂調酒。（官方提供圖片）

人氣爆棚的酒吧平日由下午四點便開始大排長龍。（官方提供圖片）

除大飽口福，高Ling一集更會歎盡豪華名車，包括坐上跑車收藏家Alan Tang親自駕駛、市值超過300萬港元的2001 Lamborghini Diablo 6.0 VT，高Ling自己亦親自試揸了市值約270萬港元的McLaren 720S名車，配以一身時尚貼身打扮，襯到絕一絕。高Ling另外亦試坐了由蘇師傅親自駕駛的型格復古車遊車河，一集歎足三架名車，羨煞旁人。

高海寧帶大家走入跑車收藏家Alan Tang的「車」華生活。（官方提供圖片）

高Ling更會親身體驗乘坐頂級林寶堅尼超跑的快感！（官方提供圖片）

高Ling更親自駕駛型格跑車去拜訪老朋友蘇民峰。（官方提供圖片）

蘇師傅揸型格復古車，帶高Ling遊車河。（官方提供圖片）

Grand住享樂人生｜蘇民峰分享「窮遊」+「奢遊」之最

高Ling與蘇師傅早年於無綫玄學節目《順峰順水》結緣，蘇師傅除會大談享樂觀、旅遊觀，還會大談「磚頭致富」心得；談及旅遊觀時，蘇師傅分享了自己的「窮遊」及「奢華遊」之最，期間談及最任性的一次旅遊，蘇師傅笑言曾於經濟條件尚未很好時，膽粗粗預訂了一連七日、每晚房價高達三萬多港元的頂級滑雪酒店，蘇師傅還會鉅細無遺地分享該次住宿的五星級奢華享受，萬勿錯過。

蘇師傅更分享了12年前一次「任性旅行」。（官方提供圖片）

高Ling亦深有共鳴地感歎：我應承自己拍完一套劇都會放一個長假，清空自己去睇更多人生，好好增值吓。（官方提供圖片）

另原來蘇師傅早於2009年，已乘坐首航前往當時仍未開發的北極格陵蘭（Greenland）的船隻見識見識。最令人意想不到的是，原來北極竟然有極毒蚊子，蘇師傅朋友更因戴錯「防蚊網」，慘遭毒蚊隔網狂叮，欲知詳情，敬請密切留意首集的《Grand住享樂人生》！