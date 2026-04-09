炎明熹踏入21歲回望7年演藝路　自爆曾陷壓力循環感激粉絲續命

炎明熹（Gigi）在21歲生日之際感性回望14歲至今的成長路，坦言曾陷入壓力循環，全靠長輩提醒學會放鬆。她感激粉絲如「續氣」般支撐她前行，並銘記女排傳奇孫玥「球不落地，永不放棄」的教誨，誓言在演藝路上堅毅不放手。



炎明熹話時間從來都唔係一條簡單嘅數學題（IG@yiminghay）

炎明熹回望過去 感嘆時光飛逝

人氣歌手炎明熹（Gigi）近日踏入21歲，並於社交平台撰長文分享由14歲至今的成長心路歷程。她坦言，時間對她而言絕對不是一條簡單的加減數學題，而是一段充滿高低起伏、擁有三段不同風景的心靈旅程。

回望過去，炎明熹感嘆由14歲到21歲的日子過得特別快。她自爆去年仍在感慨20歲的時光，豈料還未細細感受，轉眼已要迎接21歲，這種震撼感令她形容為「靈魂飛走但意識仍在打轉」。炎明熹笑言現在回看以前的自己覺得相當搞笑，尤其是當年會因為做功課壓力大到崩潰痛哭的樣子，如今已成為她心中珍貴又惹笑的成長回憶。

炎明熹笑言現在回看以前的自己覺得相當搞笑。（IG@yiminghay）

炎明熹為驚喜嘉賓助力衛蘭汕頭演唱會。（IG@yiminghay）

炎明熹陷入壓力循環 感激前輩贈言

隨著年齡增長，炎明熹表示自己考慮的事情變多，反而導致很多決定無法即時執行，更自爆曾陷入一個「工作、壓力、逃避、驚慌、準備、再壓力」的無限惡性循環，令時間在眨眼間流逝。不過，在這段充滿迷茫、成長與開竅的日子裡，曾有長輩提醒她要學會放鬆心情，好好享受每一個歲數的自己。

炎明熹從中領悟到，時間之所以過得快，其實是因為自己開始變得更有意識地去生活。她寄望21歲的自己可以帶著以前那些階段的「妹妹們」，繼續勇敢地感受未來的每一天。

炎明熹表示自己考慮的事情變多，反而導致很多決定無法即時執行。（IG@yiminghay）

炎明熹感謝粉絲支持 銘記孫玥座右銘

在演藝與成長路上，炎明熹最想感謝一直陪伴在側的支持者。她感性地將自己比喻為一個「蝕了氣的排球」，而粉絲的力量總能以不同方式為她「續氣」，給予她無窮的勇氣去面對高低。

炎明熹感謝所有一直陪伴在身邊的支持者。（IG@yiminghay）

最後，她特別提到排球名將孫玥老師對她的深遠影響。炎明熹直言會將當年的教誨「球不落地，永不放棄」這八個字刻骨銘心。這份堅毅的排球精神，已成為她面對人生挑戰時永恆的座右銘，提醒自己無論遇到什麼困難都要堅持到底。

前國家女排孫玥（網上圖片）

炎明熹留言如下：

7x3=21

呢條數表面上冇錯，但其實時間從來都唔係一條簡單嘅數學題🤦🏻‍♀️😮‍💨

7年一步一步過，亦經歷咗3段唔同風景，裏面藏住好多高高低低嘅小山丘。

由14歲到21歲，覺得時間過得特別快。

上年仲喺度感慨緊自己嘅20歲，好似仲未感受完就已經嚟到21歲！！！！！！🤯🤯🤯震撼

（有種靈魂已經飛走咗但意識仲喺度打轉嘅感覺🙂‍↕️）

其實而家望返嗰陣嘅自己會覺得有啲搞笑😂

諗返起以前俾功課玩到崩潰到喊嘅自己仲搞笑👉🏻👈🏻

唔知由幾時開始自己諗嘢多咗亦可能想諗清諗楚，導致成日啲嘢都唔可以即時講同做，所以將好多野group埋咗一齊，然後：做→壓力→hea →驚→準備→驚→壓力x1000! Boom🤯💥repeat又repeat 好似搞到時間一眨眼就完咗咁🤣🤣🤣

同時呢3段入面，有啲係迷茫、有啲係成長、有啲係突然開竅、有啲係純粹嘅開心快樂同遺憾……全部都係珍貴嘅回憶

(然後成日都會有個乘以？嘅長輩跳出嚟同自己講要好好享受每一個歲數嘅自己，因為呢啲歲數都係屬於你嘅，類似咁，然後叫自己放鬆心情🐑）

望返轉頭，覺得時間之所以過得快可能並唔係因為日子過得快，而係有意識咗自己做緊啲乜。

所以希望21歲嘅自己可以帶住以前嘅妹妹們繼續感受之後嘅每一天。

最後當然少不了每一個階段陪伴我嘅「你」，

係你哋俾咗好多好多唔同嘅力量同勇氣我。

當我好似一個蝕咗氣嘅排球，你哋永遠都可以以唔同嘅方式幫我續返啖氣🦐🦐🦐🦐🦐🙉🙊🦀🦀🤍

也謝謝孫玥老師當時的「球不落地，永不放棄。」

我銘記于心🫀

