《血觀音》文淇爆15歲「看婦科陰影」　遭醫生粗暴檢查逼問性經驗

因《血觀音》奪金馬獎最佳女配角的文淇日前登上Podcast節目《展開講講》，為新片《我，許可》宣傳，因片中有主角接受婦科手術的劇情，談及角色與女性議題時，她罕見分享青少年時期就醫一段不愉快的經歷。



遭遇醫生不當問診與診間缺乏隱私，令她感受到強烈不適與羞辱感，引起外界對女性醫療困境的關注。

文淇（微博@文淇）

文淇以電影《血觀音》聞名，並拿下金馬獎女配：

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主持人在節目中詢問文淇，是否有「一秒理解角色」的瞬間，她隨即分享青少年時期婦科檢查的一段經驗。她透露，15、16歲時因拍戲跳入湖水中，可能因水質太髒導致感染，前往地方診所就醫檢查，當時陪同的工作人員外型較為中性，讓她感覺醫生一開始就有敵意。

後來問診約5分鐘後，醫生詢問她是否有過性行為，她表明自己沒有性經驗，醫生竟指著該名工作人員說：

妳旁邊這不就是男朋友嗎？還說沒有（指性行為）。

她當下感到非常氣憤，直言：

我說首先這是一位女孩，第二我已經說了我沒有發生過性關係，我是感染了，就整個過程會讓妳非常不舒服，以及後面檢查過程都是極其粗暴和讓人難以忍受的。

除了言語的冒犯，文淇表示檢查的過程也非常的粗暴難以忍受，診間也毫無隱私，醫生後方站了4名醫學生圍觀，讓正處於尷尬與害羞狀態的少女感到非常不適。

這段經歷讓她能夠理解女性角色在私密空間被侵犯的無奈與無力感，她直言：「我一秒就可以理解一個女生去婦科檢查的時候，她其實是很尷尬害羞的，拍的時候，他們還讓四個醫學生站在那個醫生後面，我覺得這也是一個滿細緻的事情，因為當一個女生在講這樣的事情的時候，她當然是希望有個私密空間，可是有時候就是好像會發生意料之外的事。」

她的這番發言隨即在社群平台掀起討論浪潮，不少女性網友都紛紛留言分享過去看婦科的慘痛回憶，

「十幾歲時第一次檢查，醫護什麼都沒問就直接上工具，痛得要命！」

「不知道為什麼有些婦科醫生對患者有沒來由的敵意，檢查也很粗魯，從此讓人留下陰影。」



顯示醫療現場的結構性問題並非個案，醫療環境仍存在不少問題。

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