「J女郎」江語晨《乘風2026》錄一半慌張離場 發文求救疑官司纏身

過去曾被稱為「J女郎」之一的江語晨，2016嫁給美國機師後，就淡出演藝圈，不過2025年她突宣告離婚，今年她復出工作，還參加了陸綜《乘風破浪的姐姐2026》（浪姐7），初舞台的表演因為頻走音而上了熱搜。



不料日前深夜她突然在社群發文，急找在加州的律師能在隔日出庭，外界懷疑是否與離婚有關。

江語晨發文急找律師。（微博@江語晨JessieChiang）

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8日《乘風破浪的姐姐2026》播出第一次公演前的小考內容，江語晨在表演時出現不少失誤，連自己要唱的歌詞都還沒記熟。她所在的那隊小考表演結束後，江語晨就拿著包包與東西，向主持人打了聲招呼後，就急著要離開現場。

主持人也連忙說明，因為她有一些私事要抓緊時間處理，祝她一切順利，大家都能理解，而江語晨也向其他姐姐揮了揮手就急忙離開。

江語晨乘風破浪的姐姐7節目錄製一半就急忙離場畫面：

節目錄一半江語晨提早離席，網友猜應該就是與江語晨急找律師有關，可能急著要飛去美國處理官司，因為網友看到她的急找律師的緊急需求後，有人建議可以通過港澳的律師，應該能夠幫助聯繫到加州當地的律師。

之後江語晨工作室微博再次發文透露新進度「目前有在聯繫律師了，謝謝大家」，並也在小紅書留言回覆：

目前已找到律師，姐姐還在專心備賽小考。

所以江語晨在參加完小考後，就火速離開。不過網友見她要忙著在美國的官司，紛紛預側江語晨可能會退出節目。

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