曾與周杰倫傳緋聞　後嫁美國機師生兩B　前「J女郎」突宣布離婚

江語晨2007年曾擔任天王周杰倫（周董）〈最長的電影〉MV女主角，盛傳曾和周董擦出愛火，更是「J女郎」之一，但雙方始終未鬆口認愛。



她2016年宣布已在拉斯維加斯登記結婚，沒想到早前突宣布已和對方協議離婚，並表示：

我們都要快樂的生活。

盛傳江語晨曾和周杰倫擦出愛火，但雙方始終未鬆口認愛。（騰訊圖片）

盛傳江語晨曾和周杰倫擦出愛火，但雙方始終未鬆口認愛。（騰訊圖片）

盛傳江語晨曾和周杰倫擦出愛火，但雙方始終未鬆口認愛。（騰訊圖片）

點圖放大看更多江語晨的照片：

+ 6

江語晨2016年嫁給美國機師，婚後她淡出演藝圈，更生下1雙兒女，偶爾會在小紅書分享育兒心得，但另一半幾乎沒露面，沒想到這段婚姻維持9年，突然宣布畫下句點。

江語晨在小紅書表示，自己做了人生中的重大決定，那就是離婚：

我和孩子爸爸分開了，這對我們來說是好的結果，婚姻中也有很好的回憶，這是我們深思熟慮做的決定。

她提到孩子的爸因為工作常年不在家，小孩出生後幾乎由她獨自照顧，直言離婚後生活並未有太大改變，因為孩子還是由她照顧。

她也笑說和前夫退回朋友關係，並非外界所想的撕破臉：

我們現在還是朋友，沒有到好啦。

且和前夫常常帶小孩吃飯、出遊，並誇兒女很懂事，「他們說的最多一句話就是『媽媽我要你開心，我們都支持你』」，讓她直呼很欣慰。

延伸閱讀：

八點檔男星宣布喜訊！公開同婚身分成演藝圈首位 背後原因惹鼻酸

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】