37歲女星懷胎8月遭毒咒「一屍兩命」　忍無可忍深夜怒往警局報案

台灣藝人愛雅（張艾亞）懷胎8個月，卻在社交平台遭到網友留下「祝你流產一屍兩命，想起都開心」等惡毒詛咒，讓她決定不再容忍，深夜前往派出所報案，展現身為人母捍衛未出世孩子的決心。



愛雅預產期約落在今年2月，準備當媽的她原本難掩喜悅，不時在社交平台分享生活，未料卻遭到惡毒網友的言語攻擊。

「愛雅」張艾亞與她的老公（Instagram@aiyachang1988）

更多「愛雅」張艾亞分享的照片：

+ 16

她於1月17日深夜23時47分前往台北市政府警察局內湖分局西湖派出所報案，並在社交平台曝光「受（處）理案件證明單」，案件屬於「一般刑案（妨害名譽（信用））」，內容明確指出遭到不明人士公然侮辱與恐嚇。

愛雅在限時動態表示，出道至今對於網絡謾罵始終以平常心面對，從未想過動用司法方式回應：

然而，當言語指向一個尚未來到這個世界的生命，我著實感受到被恐嚇、被詛咒、被威脅的不適感……我身為母親，無法也不該視若無睹。

她堅定透過司法程序守護自身權益，強調：「即使不一定找得到對方，我仍會選擇保護我的孩子，也守住我應有的界線。」文末她也感謝所有關心的朋友，並向大家報平安，表示會為了孩子繼續堅強應對，反擊網絡暴力。

延伸閱讀：31歲台女星遭歌手拍片嘲諷係「肉便器」 發文提告：低劣無能懦弱

+ 27

延伸閱讀：

吳姍儒「被噁男親臉」老公全目睹！ 嘆：嚇到說不出話

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】