《認識的哥哥》李陳鎬突腦中風入ICU　才歷賭債、酒駕、女友輕生

南韓諧星李陳鎬過去曾是知名綜藝《認識的哥哥》班底，這幾年卻風波不斷，2024年先爆出欠下鉅額賭債，還跟BTS（防彈少年團）成員Jimin（朴智旻）借了韓幣1億元（約53萬港元），2025年再爆出酒駕，檢舉的女友卻疑似因遭到肉搜而輕生。



9日韓媒報導李陳鎬一個禮拜前在家中因腦出血（腦中風）倒下，緊急送醫治療，目前仍在加護病房。

李陳鎬（《認識的哥哥》節目截圖）

李陳鎬因節目《認識的哥哥》走紅：

突發腦出血急送醫 失去意識住加護病房

根據韓媒《MHN體育》報導，李陳鎬大概一個禮拜前在家中出現突發性腦出血症狀後倒下，立刻被緊急送往首爾市內的某間醫院，目前已住進加護病房接受集中治療。

經紀公司承認相關報導，並表示：

醫療團隊正密切觀察李陳鎬的病況，之後會視病情決定是否轉入一般病房。

據悉李陳鎬當時送醫時已經失去意識，狀況危急，目前仍難以確切預測康復的時間。經紀公司稍晚也表示李陳鎬目前沒有生命危險。

李陳鎬2024年被揭露從2020年以來就慣性非法賭博，跟周遭的藝人朋友借貸超過韓幣20億元（約1059萬港元），還涉嫌詐欺因而遭到調查。去（2025）年9月還在反省期間，李陳鎬又從仁川一路酒駕到楊平約100公里的車程，本案由女友向警方檢舉，但韓媒爆料她的身分，女友疑似不堪壓力而輕生。

欠下鉅額賭債遭嚴查 疑不堪壓力而腦出血

檢方直到最近都針對非法賭博、詐欺等嫌疑，要求警方補充調查、持續嚴格偵辦，似乎是在如此心理壓力之下導致腦出血，家人與周遭人士都因此受到衝擊。醫療團隊建議目前盡量避免不必要的探視，讓李陳鎬能專心治療。

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