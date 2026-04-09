田柾國為飲酒直播爭議出面道歉　韓網民怒批雙標惡意剪輯為其發聲

BTS成員田柾國早前凌晨飲酒開直播引發爭議，田柾國進行了約1小時30分的個人直播，直播過程坦白自己曾經抽煙的事實，並且出現對友人比中指或是使用髒話等不適宜出現在直播中的行為，粉絲禮貌提醒卻遭其怒懟，「為什麼要讓我關掉？別對我指手畫腳。」



BTS田柾國早前凌晨曾飲酒開直播引發爭議。（Weverse直播截圖）

田柾國直播引發激烈爭論

直播結束後，網上的反應褒貶不一。部分粉絲表示「感謝展現了所有面貌」、「坦率的樣子很好」；但另一部分人則指出「身為公眾人物過於輕率」，引發了激烈的爭論。此後，田柾國透過粉絲社區留言道：「以後我會照我的方式生活，請為我加油！」再次受到了關注。

田柾國（IG@bts.bighitofficial）

田柾國再次直播向粉絲道歉

近日凌晨田柾國再次直播，對於上次直播引發的爭議向粉絲道歉，表示已經進行深刻反思。他回應道：「那天我心情太好，所以才會那樣」，並表示對故意挑刺找碴的人沒什麼好說的，以及謝謝阿米（BTS粉絲名稱）的關心。他並不認為自己有什麼做錯的地方，強調並不是對著粉絲罵人，認為作為普通人跟朋友之間這種相處方式很正常，「說實話，當我這麼做的時候，其實反而也有很多人很喜歡」，不過還是向因為這件事感到不舒服的粉絲表達了歉意，並堅決表示自己是不會做不好的事情的，希望粉絲放心。

田柾國再次直播向粉絲道歉。（Weverse直播截圖）

韓網民為田柾國發聲

網民指出，長達兩小時的直播被斷章取義，把他對朋友開玩笑豎中指、說髒話的行為，誣陷為針對粉絲；更將他「沒有阿米就不會幸福、努力都是為了阿米」的真心話，剪輯成「沒有阿米也很快樂」來攻擊他，完全顛覆了直播中的全貌。

網民認為，BTS其他成員在歌詞、直播、演唱會中說髒話、做不雅手勢向來被粉絲視為「可愛」，唯獨柾國被無限放大指責；就連其他成員主動分享抽煙畫面也被粉絲追捧，反觀柾國僅談及戒煙就被惡意抹黑，明顯是針對性的雙重標準，只要和柾國相關就被刻意塑造成「反派」。不少網民支持柾國對惡意剪輯、散佈謠言的人提起訴訟，認為這些冒充阿米、刻意貶低柾國的「柾國黑」根本不配稱為粉絲，應從源頭追究責任，結束這種針對性的輿論霸凌。

韓網民為田柾國發聲。（Weibo圖片）