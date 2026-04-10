孫楊瞞天過海秘婚三年當爸兩年　自爆靠阿媽相親娶得體操女神

奧運游泳金牌得主孫楊與前藝術體操運動員妻子張豆豆，近日合體登上一檔內地綜藝節目。兩人在節目中大方公開了鮮為人知的家庭生活進度，節目開場的自我介紹中便拋出震撼彈，大方承認雙方在2021年相識，目前婚齡三年多（2023年7月兩人官宣結婚，說明兩人其實早在2022年就已經領證結婚），更首度公開兩人已育有一名兩歲的女兒。



中國游泳奧運冠軍孫楊與前藝術體操運動員妻子張豆豆首度合體登上內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行2026》。（《妻子的浪漫旅行》官微）

首度公開已秘婚三年並育有兩歲愛女

中國游泳奧運冠軍孫楊與前藝術體操運動員妻子張豆豆首度合體登上內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行2026》，在開場介紹時，現年34歲的孫楊與29歲的張豆豆不僅甜蜜互動，更投下一顆震撼彈，透露兩人其實擁有3年多的婚齡，並且已經育有一名兩歲的女兒。

現年34歲的孫楊透露兩人其實擁有3年多的婚齡，並且已經育有一名兩歲的女兒。（影片截圖）

這一家五口目前居住在杭州的大平層豪宅中，平日裏全靠爺爺奶奶幫忙帶孫女。回顧兩人的時間線，他們於2023年7月才對外官宣結婚曬出結婚證，而女兒則是在2024年12月於杭州秘密誕生。兩人對於孕產消息保密到家，直到這次上節目才正式向大眾分享這份喜悅。

孫楊於2023年7月對外官宣結婚並曬出結婚證。（微博＠孫楊）

一家五口目前居住在杭州的大平層豪宅中，平日裏全靠爺爺奶奶幫忙帶孫女。（影片截圖）

孫楊笑稱愛妻張豆豆「潑辣」

節目中不僅曝光了兩人的戀愛史，也展現了夫妻間逗趣的互動日常。當張豆豆被要求用三個詞來形容自己作為妻子的性格時，她主動說出了「直爽」與「理性」，正當她思索第三個詞時，孫楊立刻在一旁秒接「潑辣」二字。此話一出，張豆豆當場反問了一句「潑辣？」，而孫楊則只好以沉默應對，搞笑的反應瞬間逗樂全場。

孫楊「潑辣」二字一出，張豆豆當場反問孫楊，而孫楊只能沉默應對。（影片截圖）

不過，孫楊在後續的採訪中認真解釋，「潑辣」在他眼中絕對不是貶義詞，而是他非常欣賞妻子直爽且有主見的特質。他坦言，張豆豆的「理性」是他最依賴的品質，更形容當初娶她是一件「很勇敢的事」，因為妻子不僅能力強，還能非常果斷地處理各種家庭事務，已然成為了他最堅實的後盾。

孫楊坦言當初娶張豆豆是一件「很勇敢的事」。（影片截圖）

婆婆親自牽線撮合 暢聊三小時打破初見偏見

這對體壇神仙眷侶的相識過程同樣充滿戲劇性。在節目安排的家庭聚餐日上，孫楊帶著妻子重返杭州柏悅酒店，回憶起2021年底兩人初次相親的地點。原來這段良緣全靠孫楊母親的極力撮合，雙方一開始其實都相當抗拒這場相親赴約。孫楊當時認為「身為運動員根本沒空談戀愛」，而張豆豆則先入為主地覺得「奧運冠軍一定很高冷、難以接近」。

孫楊與妻子這段良緣原來全靠孫楊母親的極力撮合。（影片截圖）

沒想到兩人一見面就徹底打破了彼此的刻板印象，從日常訓練一路暢聊到人生夢想，足足聊了三個小時，最終自然而然地墜入愛河，並於2022年秘密領證結為連理，譜寫出這段美好的體壇佳話。