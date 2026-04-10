倪虹潔慘揹千萬巨債獨養五老　夢想參加兒子婚禮：他連媽都不叫了

現年45歲的內地女星倪虹潔，昔日因在經典情景喜劇《武林外傳》中飾演「祝無雙」一角而廣為人知。近日，她在綜藝節目中罕見地剖白了自己坎坷的人生經歷。從獨自撫養五位老人、替前夫背負千萬巨債，到如今與親生骨肉形同陌路，這段無奈與愧疚的經歷，讓不少觀眾感到無比唏噓。



內地女星倪虹潔因在經典情景喜劇《武林外傳》中飾演「祝無雙」一角而廣為人知。（網上圖片）

獨自贍養五位老人 籌劃與閨蜜抱團養老

作為獨生女的倪虹潔在節目中坦言，自己目前需要獨自贍養五位長輩，其中包括她的親生父母、繼父，以及膝下無子的姑姑和姑父。因為母親離婚後有了新的婚姻關係，但是繼父並沒有出去工作，所以倪虹潔只好獨自扛起沉重的家庭責任。

倪虹潔坦言自己目前需要獨自贍養五位長輩。（影片截圖）

面對自己未來的養老問題，倪虹潔坦言已經做好了全新的規劃，計畫與相伴十餘年的經紀團隊，以及同樣沒有子女的閨蜜們一起「抱團養老」，在未來的情感與生活上互相扶持，形成一個強大的互助支持系統。

倪虹潔坦言未來打算同閨蜜們一起「抱團養老」。（影片截圖）

慘遭前夫背叛留千萬債務 瘋狂拍戲錯失陪伴

倪虹潔的個人婚姻亦遭遇過重大的挫折。1999年，年僅21歲的她嫁給了大自己7歲的男友，兩人育有一子。然而，這段婚姻不僅以離婚收場，更給她帶來了難以想像的災難。2013年，已經離婚的她突然收到銀行短訊，驚覺自己竟被前夫坑騙，無辜背負了一千多萬元的巨額債務。為了早日還清這筆天價欠款，她別無選擇，只能化身「拚命三娘」瘋狂接戲。她曾創下一年內接拍十一部戲的紀錄，甚至有過一天連拍四十二場戲、從清晨奮戰到次日凌晨的極限經歷。為了生存與還債，她不得不犧牲了陪伴兒子成長的最寶貴時光。

倪虹潔還被前夫拖累無辜欠下一千萬債務，甚至她自己都不敢相信。（影片截圖）

為了還債，倪虹潔一年內接拍十一部戲，甚至有過一天連拍四十二場戲、從清晨奮戰到次日凌晨的經歷。（影片截圖）

由於當年沒有爭取到孩子的撫養權，兒子主要由前婆婆照顧，這也成為了母子關係惡化的導火線。倪虹潔透露，離婚第一年她與孩子的相處其實很融洽，但前婆婆卻不斷在孩子面前灌輸負面思想，甚至逼迫孩子在母親與奶奶之間作選擇。例如，奶奶會故意聲稱「媽媽嫌棄我做的飯難吃」，以此引發孩子的負罪感。有次倪虹潔提議帶兒子外出吃飯，兒子竟哭著說「奶奶做的飯更好吃」來維護撫養他的奶奶。在這種長期的心理暗示下，兒子為了討好撫養者，逐漸疏遠了生母，甚至不再開口叫媽媽，而是直呼其名「倪虹潔」或諧音「霓虹姐」。

兒子已經不再開口叫媽媽，而是直呼其名。（影片截圖）

卑微祈求兒子回覆訊息 最大心願是出席婚禮

如今兒子在國外生活，母子間的聯繫卻是倪虹潔單方面的付出。倪虹潔經常主動傳訊息分享拍戲近況、日常點滴，甚至把自己參加《乘風2025》唱搖滾的舞台畫面發給兒子，卻始終得不到任何回覆。倪虹潔坦言，兩人的聯絡方式一度被兒子拉黑，只能透過姑姑間接聯繫。在節目中，倪虹潔笑著說出了心底最深的忐忑與恐懼，「我突然有一天就想到，假設我們家兒子，如果他想結婚的話，如果他要結婚的話，他是不是不會叫我參加婚禮。我是笑著說的，但是說完之後我覺得，可能事實有可能會。所以我的心願，我的願望，我想做的是，能夠參加他的婚禮。」

倪虹潔經常主動傳訊息分享拍戲近況與日常點滴，但是兒子沒有回復過。（影片截圖）

雖然是笑著說出來的，但是從言語中依然能體會到倪虹潔的心酸。（影片截圖）

倪虹潔更向兒子隔空致歉，直言這輩子唯一對不起的就是當年沒能帶走他，並懇求兒子能夠「召見」她。而她現在最大的心願，就是未來能夠親自出席兒子的婚禮，這份卑微而深沉的母愛令人不勝唏噓。