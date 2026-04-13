試真 D丨江美儀狠批食店擺盤似垃圾桶　吳業坤騷大肚腩挑戰食沙蟲

一連15集的無綫全新綜藝節目《試真 D》，將於4月13日起，逢星期一至五晚上10時30分翡翠台播映，節目由江美儀、周嘉洛、朱敏瀚、吳業坤及曾展望首次合作擔任主持。首集珠海站江美儀便語出驚人形容菜式為「更年期嘅菜」，而坤哥更冒險吞下沙蟲刺身並大騷肚腩，與大騷麒麟臂的周嘉洛形成強烈對比，節目未開播已火花十足。



全新綜藝節目《試真 D》，將於4月13日起，逢星期一至五晚上10時30分翡翠台播映。（官方提供圖片）

仲有埋由各位主持親自打分嘅「小眾點評」。（官方提供圖片）

試真 D丨無綫新騷試真D深入廣東試伏

五位「星級試伏員」將帶領觀眾深入深圳、潮汕、佛山、江門等廣東省多個城鎮，由製作組自掏腰包食勻內地飲食平台備受熱議或評價兩極的餐廳/食店，務求歸納出最真實的食評！為了將食評具體化，每間餐廳/食店都會得到由主持親自評分的「小眾點評」，讓觀眾一個分數看清所到食店到底是名副其實，名過於實定還是得到大平反。除了分數，試伏員還會偶爾給出幫襯心得，竭盡所能為觀眾提高體驗CP值。

為咗「試真D」，全部明碼實價自掏腰包架。（官方提供圖片）

當美儀姐同嘉洛仔研究緊啲食物嘅時候，坤哥全程一味掛住食好搞笑。（官方提供圖片）

4月13日首集為大家出動的「試伏員」，有江美儀、周嘉洛及吳業坤，他們深入珠海，先後為大家挑戰了評價兩極的厚切豬扒店（有分3.5cm及5cm）、在平台累積4000多條評論、有網民聲稱食到肚痾嘅的海鮮大排檔；以及1000多條評論中只有7個差評的靚裝素食餐廳，期間三人一度食到反白眼、五官移位、蘭花手、懷疑人生兼陶醉萬分，齋睇表情都感受到試伏過程高潮迭起。

有網民聲稱食到肚痾嘅的海鮮大排檔。（官方提供圖片）

先後為大家挑戰了評價兩極的厚切豬扒店。（官方提供圖片）

先後為大家挑戰了評價兩極的厚切豬扒店。（官方提供圖片）

試真 D丨江美儀驚人食評語出驚人：更年期嘅菜

試伏期間，三位主持絕對是真心話傾巢而出，江美儀直指某食店的菜食落有「更年期」感覺之餘，又大嘆某食店的菜式擺盤像垃圾桶，聽落極度驚嚇。但更驚嚇的是，無論食物外表或氣味有多趕客，坤哥及嘉洛都會全單照收吞落肚，當中包括「真沙蟲刺身」。

食嘢食到升仙咁嘅樣，坤哥真係好搞笑。（官方提供圖片）

無論食物外表或氣味有多趕客，坤哥及嘉洛都會全單照收吞落肚。（官方提供圖片）

而二人之中尤以坤哥最為大膽，即使手持海鮮凍冰冰兼腥味濃，他都甘願為試伏冒險吞落肚，而且食欲還相當的好，異於常人行徑一度令美儀姐笑個不停。去到邊都無負「氣氛擔當」之名的坤哥，試食期間還突然心血來潮展現大肚腩，相當矚目，更搞笑謂：「我唔食，佢都要食。」另一搶焦位，則落在周嘉洛的超強巨胸及麒麟臂，二人一個Fit一個Fat絕對相映成趣。

吳業坤騷大肚腩挑戰食沙蟲。（官方提供圖片）

睇大家嘅表情，似乎呢個煲有啲料到。（官方提供圖片）

二人一個Fit一個Fat絕對相映成趣。（官方提供圖片）

為了令五位「試伏員」更了解自己使命，製作組出發前刻意召開作戰會議，期間除江美儀爆笑提問：「可唔可以保障我人身安全？」引發關注，Gm的「蟲蟲驚恐症亦相當爆笑：「蟲我真係好敏感，10分滿分都有9分驚」，美儀姐聞言即大爆自身「奇異飲食經驗」：「人生點都要試一次（食蟲），我講真，我沙蟲食過，蠍子食過，仲有蛇同龜。」而坤哥席間亦有自爆驚人死穴：「我好驚呀，我唔鍾意一個人瞓！」，嚇到江美儀當堂眼凸，十分搞笑。