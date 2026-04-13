乘風2026｜趙子琪遭淘汰後開Live喊「不讓拿包」　 直言:不會再來

內地人氣綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》）自開播以來話題不斷。曾參演《藏海傳》、《唐宮奇案之青霧風鳴》等劇集的演員趙子琪，在首次公演中便遺憾遭遇淘汰，其離場過程更意外引發了一場輿論風波。她在後續直播中透露離場過程，直言一度感到「被侮辱」，相關言論曝光後迅速登上微博熱搜，引發網民兩派激烈討論。



演員趙子琪成內地人氣綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》）開播以來首位遭淘汰藝人。（微博圖片）

豁達面對淘汰結果 直播吐露委屈心聲

演員出身的趙子琪曾參演《藏海傳》、《唐宮奇案之青霧風鳴》等多部知名劇集，在《浪姐7》首次公演中不幸成為首位離開的選手。面對淘汰結果，她表現得相當從容，不僅主動安慰自責落淚的隊長孫怡及其他哭泣的隊友，更坦言自己感到「如釋重負」。隨後她在清晨發文寫下「我一點都不難過！不會再來！」，面對部分網民質疑她流量不足卻仍參賽的酸言酸語，她也僅以一句「哦好的」淡定回覆。

趙子琪曾參演《藏海傳》、《唐宮奇案之青霧風鳴》等多部知名劇集。（微博圖片）

一向淡定的趙子琪在日前的直播中，就罕有地吐露了離場時的委屈心聲。她表示被淘汰後，原本放在候場區的包包卻不被允許自行回去拿取，感覺自己直接被「掃地出門」，包包最終也是由工作人員交給她的助理。她坦言，在那一刻確實感覺到「小小被侮辱了一下」，不解為何連回去拿私人物品的權利都沒有。

趙子琪在直播稱自己被淘汰後不被允許自行回去拿取包包，坦言在那一刻感覺到「小小被侮辱了一下」。影片截圖）

這段直播內容曝光後，立刻在網絡上引發熱烈討論。有網民痛批節目組太過分、不懂尊重人，質疑是為了真人騷效果；但也有熟知節目的觀眾指出，這其實是《浪姐》系列行之有年的固定規則，淘汰後由工作人員代拿物品並非針對她個人。

面對部分網民質疑她流量不足卻仍參賽的酸言酸語，趙子琪僅以一句「哦好的」淡定回覆。（微博圖片）

，有網民在社媒放出《浪姐7》首次公演的排名，此前人氣第一的曾沛慈僅僅排名第七，亦引來不少爭議。（微博圖片）

出席見面會大方解畫 澄清拿包真相展現體面

面對網絡上各種沸沸揚揚的爭議，趙子琪在4月11日的媒體見面會上，親自為這場「不讓拿包」的誤會作出澄清與回應。她大方承認，自己前一天確實誤以為是節目組刻意不讓她回房間，但後來才了解到，一旦選手被淘汰就直接送回宿舍、私人物品由他人代為拿回，其實是節目組每一年的固定流程。她解釋，由於自己是第一次參賽，加上又是首位被淘汰的選手，在毫無經驗與溝通不足的情況下才產生了這場誤會。

趙子琪在4月11日的媒體見面會上，親自為這場「不讓拿包」的爭議作出澄清與回應。（微博圖片）

面對網民造謠她與另一位姐姐發生衝突，趙子琪直接在社媒開罵。（微博圖片）

趙子琪感性地吐露心聲，表示當時只是單純覺得自己既然要離開了，總該進去跟其他姐姐們好好道個別，卻不知道節目的既定流程裡並沒有安排這個環節。趙子琪也提到，當時離場時仍被要求配戴節目麥克風回宿舍收拾行李，一度覺得節目想拍下「收拾行李的過程」。但當趙子琪回到宿舍時，發現葉一茜團隊成員都在等她，給予她溫暖支持，這讓她十分感動。