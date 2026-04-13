李楷燦被曝秘戀回韓現身仁川機場　遭粉絲辱罵崔太洋更慘被誤認

韓國男團成員李楷燦（Haechan）於4月13日凌晨抵達仁川機場，因近期捲入戀愛傳聞及團隊被爆斥資34萬港幣預訂大量虛假航班幹擾追蹤，引發大批粉絲發起「抓豬」行動。現場不僅發生誤圍隊友的烏龍，李楷燦現身時更遭到部分極端粉絲貼臉辱罵，令私隱保護與公共秩序的討論演變成嚴重的社會爭議。



李楷燦戀愛惹爭議（IG@haechanahceah）

李楷燦手術復出後捲戀愛風波

4月13日凌晨，韓國男團成員李楷燦獨自抵達仁川國際機場，此次現身隨即引發了激烈的現場衝突與社會議論。這場風波起源於近期網絡流傳的戀愛傳聞。有網友指出李楷燦從美國返韓時疑似有女性同行，並通過同款物品與酒店線索試圖證實。雖然目前缺乏確鑿證據，但相關言論已在粉絲群體中引發強烈質疑。

網民偵查證據。（微博圖片）

網民提供的談戀愛證據。（微博圖片）

網民偵查證據與家中花紋高度重合。（微博圖片）

但亦有部分網民表示，對比途中物品存在色差或款式差異，認為僅憑巧合推斷戀愛缺乏決定性證據。

部分網民表示除了出櫃（表達自己為LGBT人士）以外，其他戀愛消息都不想聽到。（X圖片）

也有網民表示談個戀愛怎麼了。（微博圖片）

斥資30萬製航班迷霧避追蹤惹議

為了避開追蹤，相關團隊被指採取了極端的反制措施。據了解，李楷燦原計劃於4月12日05:10乘坐大韓航空KE006航班從拉斯維加斯抵達仁川機場T2航站樓，但該航班多次出現「已預訂→取消→再次有效」的狀態變動。團隊耗資近三十萬元港幣，密集預訂並反覆取消了飛往仁川、金浦及濟州等地的十二班航班機票。

李楷燦疑似為躲戀愛緋聞包機。（微博圖片）

這種製造行程迷霧的行為在社交平台上引發了兩極化的評價，支持者稱讚其保護隱私的手段機智，批評者則認為此舉消耗了公眾信任與社會資源。

粉絲抓豬線下行動

面對藝人方的行程幹擾，部分粉絲發起了名為抓豬的線下行動。抓豬一詞源於李楷燦名字Haechan的諧音黑稱，也嘲諷其身材以及逃避行為。

大批粉絲在仁川機場航站樓通宵守候，架設相機並分守出口與行李區，試圖捕捉同行女性的蹤跡。4月12日現場一度發生荒誕烏龍，粉絲誤將崔太洋認作目標並進行圍堵，導致崔太洋不得不捂臉躲避，相關畫面在網絡廣泛流傳。

隊友崔太洋還以為這麼多人來接機。（微博圖片）

李楷燦爆秘戀回韓現身仁川機場

直到4月13日凌晨，李楷燦終於現身。他全程佩戴黑帽與口罩並低頭快走。雖然現場並未發現女性同行，但他遭到了部分粉絲的貼臉辱罵。現場充斥著負面辭彙，更有粉絲因情緒激動而落淚要求藝人道歉。

李楷燦現身仁川機場。（微博圖片）

李楷燦現身仁川機場好似無事發生。（微博圖片）

目前此事已演變為關於隱私侵犯與公共秩序的社會爭議。有觀點認為粉絲的圍堵行為本質是群體暴力，嚴重幹擾了機場公共秩序並侵犯藝人隱私。也有批評者認為藝人應當用作品回應質疑而非選擇逃避。目前經紀公司尚未對此係列衝突發表正式立場。