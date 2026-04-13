邵氏眾星澳門掃微博獎項　黃宗澤獲頒實力演員林夏薇陳瀅爭妍

撰文：亞瑟
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年度盛事《微博文化交流之夜2026》4月11日晚於澳門舉行，「雙料視帝」黃宗澤（Bosco）深受內地觀眾歡迎，獲頒年度實力演員。同屬邵氏兄弟的一眾藝人林夏薇、陳瀅、吳業坤、胡鴻鈞及李爾晨等亦齊齊攞獎，各人難得聚頭，十分興奮。

年度盛事《微博文化交流之夜2026》昨晚於澳門舉行。（官方提供圖片）

樂易玲獲傑出製作人獎再創影視高峰

晚會除了推動國際文化交流之外，還對一眾在行業有傑出成就的台前幕後演藝人頒發獎項。邵氏兄弟樂易玲帶領一眾藝人出席盛會，各人隆重其事，亦悉心打扮。其中薇薇的一襲珍珠米白色低胸拖尾晚裝加珍珠鍊頭飾盡顯貴氣，而陳瀅的黃色花花圖案輕紗低胸長裙亦份外嬌俏，在紅地氈及晚會中齊齊搶盡鋒頭。

陳瀅的黃色花花圖案輕紗低胸長裙亦份外嬌俏。（官方提供圖片）

樂小姐除了為晚會擔任頒獎嘉賓外，亦率先獲大會頒發「微博中國澳門年度傑出娛樂製作人」獎項。她在台上發表得獎感受：「呢個獎項係對我影視生涯嘅肯定，好開心製作出嚟嘅作品受到觀眾喜愛，亦好開心見到培養出來嘅藝人成績好好，攞好多獎項。佢哋嘅成功就是我嘅動力，未來都會繼續站在製作嘅第一線，因為對我嚟講唔單止係一份工作，仲要係我一生嘅熱愛。」

樂易玲率先獲大會頒發「微博中國澳門年度傑出娛樂製作人」獎項。（官方提供圖片）

黃宗澤獲微博年度實力演員

黃宗澤（Bosco）奪得「微博中國澳門年度實力演員」，Bosco魅力非凡，大會一公布他的名字，現場觀眾立即哄動，歡呼震撼全場。他表示加入微博已經超過10年，記錄了他很多生活點滴，陪住他成長，形容今次好像是從老朋友手上得到這個重要獎項，感覺意義特別重大。他說：「剛才樂小姐話見到我們成功就係佢嘅動力，呢個獎就係佢嘅動力！」

黃宗澤（Bosco）奪得「微博中國澳門年度實力演員。（官方提供圖片）

薇薇在內地劇《大生意人》客串慈禧一角大獲好評，大會頒發「微博中國澳門年度人氣女演員」獎。她感謝觀眾支持，感謝給予機會的每位導演及劇組，未來會塑造好每一個角色去答謝大家。

林夏薇獲「微博中國澳門年度人氣女演員」獎。（官方提供圖片）

陳瀅奪矚目獎李爾晨獲演藝首個獎項

即將跟蔡潔澳門開騷的陳瀅獲頒「微博中國澳門年度卓越矚目藝人」，有不少粉絲到場支持。她感謝公司給予這麼多機會，亦感謝粉絲支持，承諾會繼續努力。剛得到飛躍進步男演員獎之吳業坤再下一城，得到「微博中國澳門年度飛躍實力藝人」，他答應會做更多好嘅作品同戲。胡鴻鈞從樂小姐手上得到「微博中國澳門年度矚目男歌手」一獎特別開心，希望未來可以創作更多更好作品畀大家。

吳業坤（左三）得到「微博中國澳門年度飛躍實力藝人」。（官方提供圖片）

至於Kyle李爾晨獲頒「微博中國澳門年度實力青年演員」，他開心地說：「呢個係我演藝生涯第一個獎項。由運動員走向演員呢6年，我學到好多。運動員同演員都係追夢嘅行業，我會本住運動員精神，喺演藝事業度全力以赴繼續努力，為大家帶來更多精彩作品，莫忘初衷！」

李爾晨（右一）獲頒「微博中國澳門年度實力青年演員」。（官方提供圖片）
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