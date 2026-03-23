視帝形象大崩壞？黃宗澤曬拉筋極刑黑圖　網民瘋狂P圖加雞腿恥笑

視帝黃宗澤在經歷了過去一年的忙碌工作後，近期終於迎來了難得的休息時光，除與同劇演員聚會外，亦積極投入健身訓練以準備馬拉松賽事。他在社交平台上分享了自己前往健身房鍛鍊的點滴，有別於一般男星展現健美身材，他反而上傳了一張由教練協助拉筋放鬆時的痛苦「黑圖」，並公開徵求網民協助修圖。黃宗澤面容扭曲的真實反應不但未損形象，反而引發大批網民熱烈討論與創意改圖。



日前黃宗澤被目擊到沙田街市買餸。（小紅書）

黃宗澤一返到餐廳即除口罩企定定被人影相。（小紅書）

積極備戰馬拉松 放棄偶像包袱曬黑圖

視帝黃宗澤在過去一年的工作行程相當緊湊，近期終於有空檔稍微停下腳步，享受休閒生活。除了相約劇集《風華背後》的同劇演員們一同飯敘聯絡感情外，他亦久違地前往健身房進行嚴格的體能鍛鍊，積極為未來的馬拉松賽事作好充分準備。

視帝黃宗澤（Bosco）近日接受查小欣YouTube頻道《紅查館》的訪問。（查小欣YouTube頻道《紅查館》截圖）

黃宗澤更相約劇集《風華背後》的同劇演員們一同飯敘聯絡感情。（IG@boscomine）

相比起其他男藝人喜歡在社交平台上展示肌肉與健身成果，黃宗澤上傳的照片卻完全放下了偶像包袱。在照片中，只見他趴在地上，由專業健身教練為他進行壓腿放鬆。由於拉筋過程相當痛苦，他露出了面目猙獰的表情，狀態猶如受刑一般。

只見黃宗澤趴在地上，由專業健身教練為他進行壓腿放鬆。由於拉筋過程相當痛苦，他露出了面目猙獰的表情，狀態猶如受刑一般。（小紅書＠黃宗澤Bosco）

黃宗澤更在貼文中幽默地表示：「教練一出手，我已經失去表情管理能力！麻煩有無人可以幫我P番個好少少嘅樣畀我！」

黃宗澤更在貼文中幽默地表示：「教練一出手，我已經失去表情管理能力！麻煩有無人可以幫我P番個好少少嘅樣畀我！」（小紅書＠黃宗澤Bosco）

失去表情管理求救 網民發揮創意熱烈回應

看到黃宗澤這張充滿喜感的痛苦照片，網民們不但沒有送上安慰，反而看得十分歡樂。不少粉絲在留言區搞笑地要求教練不要客氣：「教練，請不要客氣，狠狠地練波總的腿！！！他喜歡酸爽！」，有網民戲稱他戴上了「痛苦面具」，「表情管理得好好喎」更有人一秒入戲：「呢單嘢係咪你做嘅！講」。

不少粉絲在留言區搞笑地要求教練不要客氣。（IG截圖）

與此同時，大批網民亦熱情響應了他的修圖要求，紛紛發揮無限創意。有人特意在照片中合成了一隻大雞腿，笑言這是給他辛苦鍛鍊的獎勵：「這麼辛苦，獎勵一個大雞腿吧」；也有人為他換上各種奇特古怪的髮型，整個留言區充滿了歡樂與爆笑的互動氣氛。

大批網民亦熱情響應了他的修圖要求，紛紛發揮無限創意。（小紅書圖片）

大批網民亦熱情響應了他的修圖要求，紛紛發揮無限創意。（小紅書圖片）

有人特意在照片中合成了一隻大雞腿，笑言這是給他辛苦鍛鍊的獎勵。（小紅書圖片）