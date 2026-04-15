肥媽爆靠唱鄭國江老師作品撈到全世界：賺錢真係要唱佢啲歌

肥媽（Maria Cordero）昨日出席《鄭國江詞名一生紀念群星演唱會2026》記者會，會上肥媽真情流露，大讚鄭國江老師的詞作不僅成就了香港樂壇多位天王巨星，更是她多年來在海外登台、養家糊口的「救命恩人」。

鄭老師作品成海外華人精神支柱

肥媽接受《香港01》訪問時感嘆，鄭國江老師的作品在海外華人圈擁有極高的感染力。她透露，每當她前往東南亞、美加或英國等地登台，鄭老師的詞作是必不可少的曲目：「我以前每年去馬來西亞起碼有12次嘅演唱會，總之去過嘅地方，嗰度所有嘅華人華僑，全部都係唱呢啲歌嘅，同埋呢啲歌俾到佢哋家嗰個感覺，雖然話有啲人移民咗幾廿年，當你一唱啲歌詞出嚟，你睇到台下有人流眼淚，啲歌係好有一個親切嘅感覺。」

鄭國江老師因聽到在場嘉賓盛讚其作品動人心弦，一時感動而流下熱淚。（葉志明攝）

自爆靠翻唱賺取生活費養大子女

談到與鄭國江的淵源，肥媽直言雖然鄭老師未曾專門為她本人創作出個人代表作，但她卻視鄭老師為「恩公」。她坦言，在演藝生涯中，正是靠著走埠登台翻唱鄭老師的作品，才得以賺取優厚歌酬，得以養大子女：「雖然鄭老師冇作俾我 ，但係佢幫我養大晒啲仔女，同啲孫仔，我去到出邊嘅賭場又好，邊度啊商場都好，我都話全世界我去登台，你只要唱吓鄭老師嘅嗰個年代嘅歌，你先賺到錢，你試下唱新歌。人哋唔知你唱乜。（唔叫鄭老師寫歌俾你？）我又唔會做呢啲，其實我出過幾多張唱片啫，我撈到今日都有得撈，我真係好掂，你明唔明啊，係咪呀，一隻《友誼之光》，一隻《Ma ma I love you》，一隻《嘥氣》我都食唔晒啦，做人唔好咁貪心，但有啲人都係好多歌，而家咪要揸的士，咁點同啫，唔一定要有佢嘅歌，我而家都日日唱佢啲歌㗎。」

今日舉行《鄭國江詞名一生紀念群星演唱會2026》記者會。（葉志明攝）