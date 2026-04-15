張致恒獲內地經理人賞識謀復出！現身節目大展歌喉遭網民狠批走音

昔日偶像張致恒（Steven）曾為生計投身運輸業以養活一家六口，近日傳出獲內地經理人賞識密謀復出，甚至有望舉辦個人演唱會。日前他現身網上節目試水溫，雖然兩鬢斑白的隨性造型略顯滄桑，在節目中翻唱《陀飛輪》更被指唱功生疏兼走音，但勝在精神奕奕，本人精神狀態依然不俗。



張致恒近日傳出獲內地經理人賞識密謀復出，甚至有望舉辦個人演唱會。（IG＠stevencheung）

張致恒獲內地經理人賞識密謀復出

昔日偶像組合成員張致恒自淡出幕前以來，為了生計曾放下身段，投身運輸行業以一人之力養活一家六口，生活回歸平淡。然而，一直未曾放下歌手夢的他，近日似乎迎來轉機。據內地藝人經理人透露，Steven正積極籌備重返演藝軌道，甚至暗示有舉辦個人演唱會的可能。日前，他更被發現現身某網站節目，與主持人同場大展歌喉，被視為正式復出的前哨戰，為重返娛樂圈積極鋪路。

張致恒最近又轉做搬運工人。（抖音）

張致恒宣布復出。（抖音@藝人經紀友明哥）

張致恒兩鬢斑白造型略顯滄桑

雖然復出之音甚囂塵上，但Steven的「視覺配套」似乎仍有待修飾。在最新曝光的片段中，他以一頭未經修剪染色的灰白頭髮示人，兩鬢斑白且未有剃鬚，造型顯得頗為隨性滄桑。儘管身形維持一貫的「厚實健碩」，但勝在精神奕奕，眼神中不再見往日的面容憔悴。雖然外表略顯老態，但整體狀態比起早前已大有改善，流露出準備好再次面對觀眾的自信。

張致恒雖然外表略顯老態，但整體狀態比起早前已大有改善，流露出準備好再次面對觀眾的自信。（IG@g.p.m_tvvvv）

張致恒演繹代表作《死性不改》拾回水準

在節目的合唱環節中，Steven挑戰了歌神陳奕迅的經典作《陀飛輪》。他演唱時表現得極為投入、七情上面，展現出極強的表演慾，部分網民對此表示支持，大讚歌聲「有溫度」。不過，亦有嚴苛的網民指出其唱功生疏，批評他僅唱了數句便出現「走音、拍子不準」的問題，建議他若要復出仍需多加練習。

網民建議張致恒若要復出仍需多加練習。（IG@g.p.m_tvvvv）

隨後，他換上心情演繹其當年的代表作《死性不改》，表現明顯回穩。唱起這首首本名曲時，Steven 顯得得心應手，唱功與節奏感均比演繹他人歌曲時更為自由輕鬆。這場演出讓不少樂迷勾起集體回憶，同時亦讓人關注這位昔日偶像能否憑藉這股熱度，成功在競爭激烈的樂壇再次站穩腳跟。