張德蘭個唱前夕意外緊急送院　疑甩骹痛苦按肩驚惶失措極度痛楚

資深歌手張德蘭原定於5月30日舉行入行60周年紅館演唱會，怎料4月15日在進行試衫及試妝時不慎跌倒，資深製作人楊紹鴻於社交平台透露其疑似關節脫位（甩骹）並已緊急送院，照片中德蘭姐顯得神情痛苦且驚惶失措。張德蘭為是次演出傾注大量心血，不僅挑戰新唱法更錄製四首新歌，目前主辦方與歌迷均焦急等待進一步傷情報告，祈求這位一代「金花」能平安重返舞台。



張德蘭坐在凳上驚魂未定。（FB@楊紹鴻）

張德蘭個唱前夕驚傳意外

現年66歲的「四朵金花」成員、資深歌手張德蘭，原定於5月30日在紅館舉行其入行60周年的首場個人演唱會《相識是緣份張德蘭演唱會》。正當各項籌備工作如火如荼進行之際，4月15日資深製作人楊紹鴻於社交平台FB貼出照片，透露張德蘭在進行試衫及試妝時不慎跌倒，更形容當時情況嚴重：「點知德蘭一不小心跌倒，懷疑甩骹，現在call車入醫院，希望佢冇事。」

張德蘭演唱會公司表示，目前仍未收到最新進展，正焦急等待醫院方面的通知。（FB@楊紹鴻）

從公開的照片可見，一向端莊的張德蘭坐在椅子上顯得驚惶失措，神情流露強烈痛楚，更下意識以右手緊按左肩膊。消息傳出後，大批網民留言送上關語，擔心其傷勢會影響個唱進度。對此，張德蘭演唱會公司表示，目前仍未收到最新進展，正焦急等待醫院方面的通知。

張德蘭錄製四首新歌挑戰新唱法

雖然突生意外，但張德蘭早前為了這場紀念個唱傾盡心血，不僅錄製了《快意人生》、《惜緣》、《記親恩》及《活在當下》四首全新作品，更在《活在當下》中嘗試了從未挑戰過的音樂元素。她曾透露，演唱會將濃縮其一甲子的演藝精華，由於近年深感時光飛逝及身邊友人相繼移民，令她更體會到「珍惜眼前人」的重要性，故個唱主題定為《相識是緣份》。

張德蘭演唱會感謝大家支持。（小紅書：張德蘭）

為了應付冗長的歌單及舞蹈編排，一向生活規律的張德蘭近期頻繁開會及練舞，更坦言擔心在台上會因感觸過深而落淚，需時刻提醒自己控制情緒。至於嘉賓陣容，她則保持神秘，僅表示熱愛與新生代歌手合作，希望能撞出新的火花。

張德蘭此前還在積極練舞中。（小紅書：張德蘭）

張德蘭老公英雄救美成就一生情緣

回顧張德蘭的傳奇人生，她自60年代以童星身份起步，70年代與沈殿霞、汪明荃及王愛明組成風靡一時的「四朵金花」，並在長壽節目《歡樂今宵》中展現多才多藝的一面。演藝事業巔峰之際，她在1988年選擇與圈外男友楊偉誠攜手步入婚姻。

張德蘭選擇與圈外男友楊偉誠攜手步入婚姻。（小紅書）

這段情緣始於一次浪漫的「英雄救美」。當年張德蘭在街上遭流氓騷擾，素不相識的楊偉誠挺身相救；其後男方入職電視台擔任助導，兩人再度重逢，從此一拍即合。婚後的張德蘭淡出幕前，並在老公的全力支持下成功進修，考獲執照成為一名註冊中醫。楊偉誠曾感性表示，娶得張德蘭是他一生中做得最正確的決定。如今歌迷均祈求她傷勢無礙，能如期在紅館舞台上見證這位「奇女子」的60年藝術結晶。